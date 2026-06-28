Incidente con policías: fue baleado, le extirparon parte del intestino y está grave

Otra vez la violencia en un barrio de San Luis y una vez más entre vecinos y policías. En esta ocasión, el saldo fue un hombre herido por un disparo con una escopeta accionada por un policía. Debido a la gravedad de la herida, fue operado de urgencia, le cortaron parte del intestino y le extrajeron al menos seis perdigones.

El incidente, que generó acusaciones cruzadas, ocurrió este sábado alrededor de las 17:50, cuando uniformados de la Comisaría 41 llegaron supuestamente al barrio Padre Mujica respondiendo al pedido de una mujer que quería sacar a su hijo de su domicilio.

Cuando llegó una de las patrullas, el hombre (identificado como Cristian Ojeda) forcejeó con los uniformados y uno de ellos le disparó con su escopeta y lo hirió en el abdomen. Inmediatamente, el policía y su compañero se fueron “sin pedir la asistencia de una ambulancia”, lo que elevó los ánimos de los familiares y vecinos del baleado.

Las fuentes policiales y el aparato de medios del gobierno, remarcan que el efectivo que accionó el arma de fuego fue golpeado con ferocidad y con elementos contundentes.

Por la gravedad de lo acontecido, se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno.

“Sacó su Itaka y disparó”

Allegados al Cristian Ojeda no dudan en señalar que lo ocurrido este sábado en un caso más de “abuso policial, encubrimiento y abandono de persona”.

“Hoy por la siesta Cristian pasó por la casa de sus padres en el barrio Mujica en estado de absoluta tranquilidad cuando es visto por un patrullero. Desde el móvil un oficial le ordena que se vaya y tras ello lo intentan arrestar, él se resiste y fue en esa circunstancia que el efectivo saca una Itaka”.

Pese a los gritos de su madre pidiendo que no vaya a disparar porque había niños, “el oficial sin dar tregua se dirige a Cristian, lo empuja haciéndolo caer al lado de la moto del hermano que estaba en la vereda, cuando intenta levantarse el policía le dispara en la zona abdominal”.

En el detalle que los familiares y vecinos dieron a conocer de lo sucedido, puntualizan que, tras la agresión de manera inmediata el efectivo y su compañero se fueron en el patrullero, sin solicitar asistencia médica.

Ante ello “En el auto de su papá, el hermano de Cristian lo llevó al Hospital del Sur, desde donde fue trasladado al hospital Carrillo, con oxígeno, pasando directamente a cirugía donde le extraen seis perdigones”.

Mientras al hombre le daban asistencia en el hospital, su casa familiar del barrio Mugica se volvieron a suscitar momentos de tensión por el arribo de “uniformados alteradas en cuatro móviles, camionetas y motorizados”.

En medio de un gran malestar, los vecinos mostraron y divulgaron grabaciones que evidencian cuando el efectivo agresor “se lava las manos, se cambia la camisa mangas largas que tenía quedando en remera, y se sube a una ambulancia en la que lo sacan del barrio. “Son los mismos oficiales que en un momento dijeron que él no se podía ir del lugar de los hechos, lo encubren y lo sacan”.