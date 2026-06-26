A mitad de la madrugada, la Policía detuvo a un hombre que murió en el lugar

Un hombre murió en un confuso hecho ocurrido en el barrio 131 Viviendas de San Luis en el que intervino la Policía que redujo al sujeto que finalmente falleció, aparentemente por una descompensación.

El suceso ocurrió a las 4 de la mañana cerca del barrio Pabellón Argentino, entre Falucho y Avenida Italia, al costado del Corredor Vial. Un conflicto familiar habría desembocado en el llamado a la Policía para que calme los ánimos.

Los efectivos policiales acudieron al lugar para observar la situación y advirtieron el comportamiento agresivo de un sujeto, al que redujeron de inmediato. Ya había actuado un oficial que estaba de franco y que vive cerca de la casa en cuestión. El agente actuó ante las agresiones de su vecino, un hombre de 32 años que había roto vidrios y puertas y se "había provocado lesiones".

Sostenido por los oficiales, el hombre fue atendido por personal médico que también llegó al lugar. El exaltado sujeto murió mientras intentaban reanimarlo por medio de RCP, durante unos 40 minutos.

Tras eso, los médicos tuvieron que atender a dos oficiales que resultaron heridos: uno en los dedos y otro en el antebrazo, por la mordedura del detenido.