Alberto Rodríguez Saá: "El empleo público está en crisis"

Alberto Rodríguez Saá lamentó la exclusión y la persecución que viven distintos sectores en la provincia.

El exmandatario puntano y actual presidente del Partido Justicialista de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, lanzó duros cuestionamientos al panorama estatal y advirtió que el sector atraviesa un momento crítico.

El dirigente enfatizó que el empleo público siempre se prestigió y jerarquizó gracias a la estabilidad laboral y a la actualización de los salarios frente a la inflación, pilares fundamentales para el trabajador que hoy considera bajo amenaza.



Asimismo, cuestionó con firmeza la idoneidad del equipo de gestión actual, señalando que la falta de capacitación de la mayoría de los funcionarios se evidencia de manera directa en la marcha del gobierno.

En ese sentido, denunció que la realidad provincial está marcada por dos grandes dolores: la exclusión y persecución para "sacarse de encima" a los trabajadores, y el profundo deterioro del salario, un problema que termina contagiando a toda la sociedad.

