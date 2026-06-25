  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

11°SAN LUIS - Jueves 25 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

11°SAN LUIS - Jueves 25 de Junio de 2026

EN VIVO

San Luis

Alberto Rodríguez Saá: "El empleo público está en crisis"

El exgobernador y titular del PJ alertó sobre la pérdida de estabilidad salarial y apuntó contra la idoneidad de la gestión actual: "Un gobierno mediocre genera funcionarios mediocres".

Por redacción
| Hace 2 horas
Alberto Rodríguez Saá lamentó la exclusión y la persecución que viven distintos sectores en la provincia.

El exmandatario puntano y actual presidente del Partido Justicialista de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, lanzó duros cuestionamientos al panorama estatal y advirtió que el sector atraviesa un momento crítico.

 

 

El dirigente enfatizó que el empleo público siempre se prestigió y jerarquizó gracias a la estabilidad laboral y a la actualización de los salarios frente a la inflación, pilares fundamentales para el trabajador que hoy considera bajo amenaza.

 


Asimismo, cuestionó con firmeza la idoneidad del equipo de gestión actual, señalando que la falta de capacitación de la mayoría de los funcionarios se evidencia de manera directa en la marcha del gobierno.

 

 

En ese sentido, denunció que la realidad provincial está marcada por dos grandes dolores: la exclusión y persecución para "sacarse de encima" a los trabajadores, y el profundo deterioro del salario, un problema que termina contagiando a toda la sociedad.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo