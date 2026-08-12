Otro escándalo con Laura Sánchez: la suspendieron por tres meses

La escandalosa presidencia de Laura Sánchez en la Liga Sanluiseña de Fútbol sumó un nuevo escalón con la suspensión por tres meses que le aplicó el Consejo Federal de AFA, que comprobó que el club Juventud Unida Universitario organizó el torneo denominado “Copa San Luis 2026” “a espaldas” del organismo rector del balompié nacional.

La sanción también alcanza a los dirigentes del “Juve” Carlos Salgueiro y Carlos Marín y a otro integrante de la liga. La medida se sustenta que Juventud Unida y la Liga Puntana debieron comunicar “en tiempo y forma” a AFA la realización de dicho campeonato que se disputó en el estadio provincial de La Punta, entre el 22 y el 25 de julio.

“El accionar de la Liga Sanluiseña de Fútbol y su afiliado Club Atlético Juventud Unida Universitario, como sus representantes estatutarios, constituye a priori una conducta reprochable, constituyendo una falta grave para las instituciones y sus dirigentes, incumpliendo con las obligaciones establecidos en el Art. 8° del Reglamento General del Consejo Federal”.

“No es la primera vez que las autoridades del Consejo Federal del Fútbol toman conocimiento a través de medios digitales que la institución liguista denunciada organiza eventos deportivos a espaldas del Consejo Federal, lo cual debe ser severamente sancionado”, expresa el Consejo Federal.

Otros de los motivos de la suspensión de Laura Sánchez, es el escándalo que estalló tras la denuncia de 16 clubes de Futsal por una sanción que les impuso la Liga Sanluiseña.

Al respecto, el ente rector remarca que “se ha acreditado que los dirigentes de la Liga se han excedido, en el ejercicio de atribuciones que el Estatuto no contempla, por cuanto la potestad sancionatoria corresponde a otros órganos internos de la entidad deportiva”.

Además de la suspensión de 3 meses a la presidenta y secretario de la Liga y, del presidente y vice de la comisión directiva del “Juve”, el Consejo Federal de AFA sancionó a la Liga Sanluiseña de Fútbol “con la imposibilidad de solicitar licencias deportivas en favor de clubes afiliados, para participar del próximo Torneo Regional Federal Amateur”.

La Liga Sanluiseña de Fútbol también tendrá que pagar una multa de 2 millones de pesos.