Reconocen a una científica de San Luis entre los diez jóvenes destacados de Cuyo

El liderazgo científico regional suma un nuevo hito de la mano de la investigación orientada a la salud pública. La doctora en Bioquímica y bióloga molecular Soledad Méndez, radicada e integrada a los equipos del Ministerio de Salud de San Luis, fue seleccionada como una de las diez figuras sobresalientes de la región de Cuyo en la edición 2026 del certamen TOYP (Ten Outstanding Young Persons), galardón otorgado por la Junior Chamber International (JCI).

La distinción, enmarcada en el rubro "Desarrollo científico y/o tecnológico", distingue a profesionales de entre 18 y 40 años que generan un impacto social sustantivo mediante la creación de conocimiento.

Méndez, quien además impulsa el Instituto de Investigación en Lactancia Argentina (IILA), ha centrado sus líneas de estudio en la generación de evidencia sobre leche humana y la transmisión vertical en contextos complejos como el VIH.

Soledad Méndez traza un camino brillante en la ciencia. Foto: gentileza.

El reconocimiento coincide con un año bisagra para la investigadora: recientemente fue la primera argentina beneficiada con una beca de la Fundación Larsson-Rosenquist para incorporarse al Instituto de Leche Humana de la Universidad de California en San Diego, donde analizará la composición de los oligosacáridos en la población de nuestro país.

La gala de premiación Cuyo 2026 se celebrará el 21 de agosto en la Legislatura de Mendoza. Al adjudicarse este tramo, Méndez avanzará a la instancia nacional del programa TOYP, posicionando los proyectos de salud materno-infantil de la provincia en la agenda nacional con proyección hacia la competencia internacional del certamen de liderazgo.

Respecto a este reconocimiento, la doctora Soledad Méndez destacó la importancia de respaldar el trabajo académico con impacto social: "Recibo este reconocimiento con enorme gratitud y como resultado del trabajo compartido con profesionales, instituciones y familias que creen que la evidencia científica puede transformar la salud materno-infantil. Es un impulso para seguir investigando, formando y acercando conocimiento de calidad a quienes lo necesitan".

Además, remarcó que "todavía queda mucho por hacer para que la lactancia ocupe el lugar que merece en la investigación científica y en las políticas públicas" y que "generar evidencia local es fundamental para que las decisiones en salud y el acompañamiento a las familias se sustenten cada vez más en conocimiento científico de calidad".