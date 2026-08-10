Gremios de San Luis apuntan el complejo panorama socioeconómico; exigen salarios dignos

Frente a la compleja situación socioeconómica que atraviesa la provincia, diversos gremios de San Luis volcaron sus reclamos a las redes sociales y a las calles para exigir la urgente apertura de paritarias y condiciones salariales dignas. Coincidieron en señalar la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de sus condiciones de trabajo.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP San Luis), remarcaron el valor histórico de la paritaria docente como la herramienta clave para debatir incrementos al básico, el salario mínimo garantizado y conquistas como la movilidad jubilatoria.

En la misma línea, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) lanzó una campaña presencial de visibilización dirigida a las familias en las escuelas, denunciando haberes por debajo de la línea de pobreza, recortes en el financiamiento educativo y sobrecarga de tareas extracurriculares sin reconocimiento.

El malestar se extiende al resto del sector público. La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) graficó la crisis con el mensaje "Mi sueldo hace magia, desaparece con facilidad", mientras que ATE y la CTA Autónoma San Luis expresaron su protesta en el marco del día de San Cayetano, realizando ollas populares junto a organizaciones sociales para reclamar por pan, techo, tierra y trabajo digno.

El panorama actual deja al descubierto un malestar social y gremial que continúa profundizándose en toda la provincia.