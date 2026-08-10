Dos heridos de gravedad por el choque entre una moto y un automóvil

Dos jóvenes fueron hospitalizados y su estado de salud es preocupante, debido a los lesiones que sufrieron en un choque entre una moto y un automóvil que ocurrió en el cruce de las calles Villa Elena y Paso de la Patria, en la ciudad de San Luis.

El siniestro sucedió cerca del mediodía y las causas que derivaron en el impacto aún no han sido establecidas.

Una de las partes fue una motocicleta Honda GLH 150cc que era conducida por una chica de 18 años, quien iba acompañada por un joven de 19 años; y un Fiat Uno que era conducido por un joven de 25 años.

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La vocería policial informó que de acuerdo a las averiguaciones, la moto circulaba por calle Paso de la Patria, de este a oeste; mientras que el auto transitaba por calle Villa Elena, de norte a sur.



A raíz del impacto, la conductora de la moto y su acompañante resultaron heridos, por lo que fueron asistidos en el lugar por personal médico del Sempro y luego fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para recibir atención médica más compleja. El conductor del auto, en tanto, no sufrió lesiones.



Los peritos de Accidentología Vial San Luis le realizó el alcotest al conductor del automóvil Fiat Uno, y el mismo arrojó resultado negativo de 0,00 g/l de alcohol en sangre; mientras que a la conductora de la moto no se le pudo realizar el alcotest en el lugar del hecho debido a la complejidad de las heridas que presentaba.

En el hecho intervinieron efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1 y de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial.