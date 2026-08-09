Una mujer salió despedida de un auto que volcó en la Ruta 146 y terminó hospitalizada

Un automóvil Peugeot 405 volcó este domingo alrededor de las 18:03 sobre la Ruta Nacional 146, en el tramo comprendido entre Los Manantiales (ex Villa General Roca) y Toro Negro, jurisdicción de la Comisaría Distrito 13 de Los Manantiales.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron el vehículo volcado y sobre la banquina. Como consecuencia del impacto, una mujer de 50 años salió despedida del rodado y manifestó dolores en la cabeza y el pecho.

Un hombre de 52 años, que también viajaba en el automóvil, no presentaba lesiones visibles. Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados en una ambulancia local al Hospital Ramón Carrillo, en la ciudad de San Luis.

El conductor, de 22 años, explicó a los efectivos que perdió el control del vehículo luego de realizar una maniobra.

La Policía continúa con las actuaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro.