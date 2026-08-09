Apuñalaron al novio de una mujer en la clínica Cerhu y buscan al presunto agresor

La tranquilidad de la mañana de este domingo se vio alterada por un violento episodio ocurrido dentro de la clínica Cerhu, ubicada sobre Maipú al 900, en pleno centro de la ciudad de San Luis. Un hombre fue apuñalado y el presunto agresor escapó antes de la llegada de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido protagonizado por dos hombres y estaría relacionado con una situación de índole sentimental. El sospechoso habría ingresado al centro de salud y atacado con un arma blanca a la actual pareja de su expareja, quien también se encontraba en el lugar.

Luego de la agresión, el hombre huyó y se inició un operativo para localizarlo. Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en la clínica para determinar cómo ocurrió el ataque y reunir elementos que permitan avanzar con la investigación.

Personal de Policía Científica realizó pericias en distintos sectores del establecimiento. En uno de los consultorios quedó una importante mancha de sangre, mientras que también se observaron rastros en el piso de la recepción que se extendían hasta las inmediaciones de la mesa de entrada.

La escena permitió dimensionar la violencia del episodio, ocurrido en un centro médico ubicado a pocos metros de una de las zonas más transitadas de la capital puntana.

Hasta el momento no se informaron oficialmente mayores detalles sobre las heridas sufridas por la víctima ni sobre su estado de salud.

La investigación quedó en manos de la Policía, que procura identificar y localizar al presunto agresor para determinar las circunstancias en las que se produjo el apuñalamiento.