Cuestionan una sentencia que dejó en libertad a un acusado de violación

A la espera del resultado de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis se encuentra una familia que quiere justicia por los abusos sexuales a los que fue sometida una nena y cuyo presunto autor fue absuelto en diciembre de 2025.

La decisión por mayoría de no condenar al acusado despertó la sorpresa de la familia, que instruyó a su abogada, Melina De Biassio, a que formulara la apelación. Los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2014, cuando la víctima tenía entre 8 y 13 años.

La absolución fue dictada por mayoría del Colegio de Jueces Penal, aunque en aquella ocasión votó en disidencia María Eugenia Zavala Chacur, quien entendió que se encontraban acreditados los extremos del tipo penal. En esa opinión se basa la familia para pedir el recurso.

El primer paso en ese sentido ya fue dado debido a que un juez declaró admisible el escrito de casación y ordenó la elevación al Superior Tribunal, donde la causa quedará a resolución.

De Biassio explicó que el principal fundamento de la mayoría para absolver fue el benficio de la duda. Los jueces sostuvieron que la prueba descansa principalmente en el testimonio de la víctima recibido en Cámara Gesell.

Para la abogada, ese criterio desconoce cómo se dan los delitos sexuales en el ámbito intrafamiliar. "En ese tipo de hechos, la prueba es estructuralmente escasa por definición. No hay testigos. La víctima es sistemáticamente silenciada por el agresor. Exigir corroboración externa en estas condiciones equivale en la práctica a hacer imposible toda condena en este tipo de delitos", afirmó.

También la abogada cuestionó la forma en que se valoró la prueba. "En lugar de valorarla de manera integral y armónica, los jueces desmenuzaron cada elemento por separado para encontrar insuficiencias individuales”.

La perito psicológica calificó la Cámara Gesell “como una de las más ricas en detalles y criterios de validación que había visto” y descartó injerencia de terceros, además de identificar “múltiples criterios científicos de credibilidad”. Sin embargo, se quejó la querellante, el tribunal la descartó sin refutar técnicamente ninguna de las conclusiones. Sumó además los testimonios de la madre y de la mejor amiga de la víctima.

Otro eje del recurso es la perspectiva de género. De Biassio señaló que el voto mayoritario incluyó frases que descalifican la perspectiva de género, a la que llamaron "muletilla judicial" y "facilismo ideológico".

"La víctima presentó una doble condición de vulnerabilidad, porque era mujer y era niña al momento de los hechos. Eso activa obligaciones internacionales concretas y vinculantes para el Estado argentino", remarcó.

La abogada citó además la propia doctrina del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, que sostiene que el testimonio de la víctima es prueba contundente en casos de abuso sexual y que la valoración debe ser integral. "Cuando los indicios son plurales, concordantes y convergentes, permiten alcanzar la certeza para condenar. Esto es contradictorio con el fallo del Colegio de Jueces", expresó.

La víctima, que hoy tiene 23 años, decidió no aceptar la absolución después de tantos años litigando para que se la escuchara. "Aguardamos que el Superior Tribunal revise la sentencia. En propias palabras y también con las palabras de la jueza disidente, la prueba ya era suficiente para condenar", concluyó De Biassio.