Murió Leandro Rud tras una extensa lucha contra el cáncer

El histórico representante de modelos, empresario y conductor de televisión Leandro Rud murió este viernes a los 51 años, tras una extensa lucha contra un cáncer de glándulas salivales que luego derivó en metástasis óseas y una serie de problemas de salud.

Rud había ganado notoriedad en el mundo del espectáculo como representante de modelos y en 1996 creó su propia agencia, desde la que trabajó con varias figuras de la televisión y el ambiente artístico. En 2014 decidió alejarse de esa actividad y, posteriormente, inició una etapa vinculada a los medios de comunicación.

El empresario estuvo al frente del programa "La Noche", primero en C5N y luego en Canal 9, donde entrevistó a distintas personalidades del espectáculo. Durante los últimos años también habló públicamente sobre su enfermedad y contó cómo había modificado sus hábitos para afrontar los tratamientos.

En las entrevistas que brindó a lo largo de su tratamiento, el exmánager detalló su diagnóstico y atravesó momentos complejos en los que su movilidad se vio seriamente reducida, en diversas ocasiones remarcó la importancia de la actividad física, la natación y el contacto con la naturaleza como pilares para sobrellevar los tratamientos.

Durante los últimos años, se desempeñó como conductor del programa "La Noche", en la pantalla de Canal 9. Utilizó el espacio en la televisión y las redes sociales para concientizar sobre las enfermedades oncológicas, promover los chequeos preventivos y romper con los tabúes y estigmas vinculados al cáncer en la sociedad.

En mayo de 2022, Rud había contado que, a pesar de la enfermedad, quiso correr un maratón: "Siempre pensé que tenía ataques de pánico, angustia, depresión y durante el mes de septiembre y octubre estuve internado en el Sanatorio Finochietto. En noviembre me detectaron cáncer de glándulas salivales con metástasis en huesos".

En ese recordado descargo, el presentador contó que atravesó un "panorama complicado" y que llegó a tomar "18 pastillas por día". No obstante, retomó: "A los 20 días empecé a nadar 5 minutos por día. Después nadé 10 minutos, después 15, 20, 25 y a la fecha estoy nadando entre media hora y 40 minutos por día en agua fría".

Una carrera que inició con 18 años: de Pamela David a Jésica Cirio

Rud comenzó su carrera profesional desde muy joven en la industria del espectáculo y la moda. A los 18 años, en la década de 1990 fundó la agencia "Leandro Rud Models", mediante la cual representó a reconocidas modelos y figuras de la farándula argentina como Pamela David, María Susini, Jésica Cirio, Gisela Bernal, Alejandra Maglietti, Nicole Neumann, Karina Jelinek, Victoria Vanucci, Magalí Montoro, Débora Bello y Rocío Marengo, entre otras figuras.

En 2014, el empresario decidió alejarse definitivamente de la representación de modelos debido a los altos niveles de estrés y los mencionados problemas de salud. Tras su retiro de la industria del modelaje, Rud volcó su actividad laboral hacia los medios de comunicación y la conducción televisiva en C5N.

Tras el diagnóstico en 2020, Rud compartió públicamente los detalles de su cuadro de salud y sus tratamientos, visibilizó la importancia de la prevención y dio un lugar fundamental a los hábitos saludables.

Agencia Noticias Argentinas.