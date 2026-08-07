San Luis es la provincia donde los sueldos docentes se desmoronaron con más fuerza

Unos tras otros, los récords tristes siguen con San Luis en la cima. Según el informe indicativo de salarios docentes publicado por la Secretaría de Educación de la Nación, San Luis es la provincia donde los sueldos de los maestros se desmoronaron de manera más contundente desde fines de 2023, con un doloroso 52,4 por ciento.

Con esas cifras, la provincia es la más afectada por las políticas salariales hacia los educadores. El plan del gobernador Claudio Poggi parece sostenerse y el maquillaje de “El año de la Educación” se cae sin freno ante una realidad de bolsillos flacos.

Desde fines de 2023, el salario docente promedio nacional cayó 23% real, según los mismos datos de la Secretaría de Educación de la Nación, que dice que en 22 de las 24 jurisdicciones esa realidad es palmaria. Ycoloca a San Luis como la provincia más afectada de la tabla muy lejos del segundo, Salta, donde los salarios cayeron 35,5 por ciento.

Otra provincia con retroceso marcado es Buenos Aires, que sufrió el 32% por ciento de la disminución, casi 20 puntos por encima de San Luis. Solo Santiago del Estero y Santa Cruz mostraron signos positivos.

El análisis realizado por el portal Chequeado se basó en el caso testigo del salario de bolsillo (es decir, lo que efectivamente percibe luego de los descuentos previsionales) de un docente de grado con jornada simple, de un promedio de 4 horas de clases y 10 años de antigüedad.

La caída real del salario frente a la inflación es una realidad que hace años denuncian algunos docentes como Mabel Becerra, quien fue sancionada por el Gobierno de Claudio Poggi por mostrar una bandera en un acto escolar en la que denunciaba la situación de los maestros.