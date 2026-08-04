Daniel Orlando negó un acuerdo con el Gobierno y ratificó el pedido de elecciones

Potrero Activo salió a desmentir una publicación que atribuía al espacio un supuesto acuerdo con el Gobierno provincial para darle legitimidad a la situación institucional de Potrero de los Funes. Desde el sector aseguraron que continuarán reclamando que se respete la Constitución y que se convoque a elecciones.

“Estamos muy lejos de eso”, sostuvo Daniel Orlando, quien cuestionó la publicación y la calificó como una operación política. En ese sentido, remarcó que el espacio continúa trabajando junto a sus concejales, vecinos y otros sectores políticos para reclamar una salida electoral la sucesión de Ignacion Olagaray, el intendente electo en diciembre y fallecido en mayo.

Según planteó Orlando, el pedido no pertenece únicamente a Potrero Activo. Mencionó que también se pronunciaron en ese sentido dirigentes de distintos espacios, entre ellos la Unión Cívica Radical, Todos Unidos y una concejal de Compromiso Federal.

“No es un pedido alocado de dirigentes políticos. Lo que estamos haciendo es pedir que se respete la Constitución, que se respete la democracia y que no se juegue con el destino de un pueblo”, sostuvo.

El dirigente aseguró además que el espacio no abandonará el reclamo por una convocatoria a elecciones. “No vamos a claudicar en nuestra lucha por una operación política. Al contrario, nos da mucho más fuerza para seguir trabajando en un pedido que es justo”, afirmó.

En paralelo, Potrero Activo anticipó que continuará impulsando junto a asociaciones intermedias y vecinos la declaración de una emergencia turística, laboral y social en Potrero de los Funes.

“Tenemos que hablar de la realidad que están viviendo los pueblos de San Luis. En Potrero, en un mismo día cerraron dos negocios y siguen cerrando. Sigue la falta de trabajo”, señaló.

Finalmente, cuestionó que mientras el espacio intenta instalar esos problemas en la agenda pública, determinados medios se dediquen —según afirmó— a “desinformar y operar políticamente” contra quienes reclaman una convocatoria electoral.

“Vamos a seguir en esta lucha, trabajando hasta el día que vayamos a votar. Hasta ese día vamos a seguir pidiendo el llamado a elecciones, que es lo que corresponde y lo que marca la Constitución”, concluyó.