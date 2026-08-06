Multitudinaria protesta en San Luis rechazó la Ley de Tierras y el ajuste

En el reclamo participaron excombatientes de Malvinas, instituciones educativas, sociales, autoconvocados, jubilados, referentes políticos y gremiales, entre otros sectores. Foto: El Diario.

La tarde de este jueves albergó una de las manifestaciones más importantes de los últimos tiempos en San Luis. Una columna de al menos cuatro cuadras encabezada por una marea de ciudadanos recorrió las calles céntricas en un rechazo unánime a las políticas del Gobierno nacional y a su alineamiento provincial.

Amplísima convocatoria. Foto: El Diario.

Las calles gritaron realidades terribles. Foto: El Diario.

La convocatoria reunió a un amplio abanico de sectores: instituciones educativas y sociales, referentes políticos, sindicatos, gremios, jubilados, autoconvocados y un grupo de excombatientes de Malvinas.

Hubo al menos 4 cuadras de manifestantes. Foto: El Diario.

Gremios, organizaciones sociales, jubilados y autoconvocados, dijeron presente. Foto: El Diario.

El respaldo popular se sintió con fuerza durante el trayecto, reflejado en el constante sonar de bocinas de los automovilistas y los aplausos de trabajadores y comerciantes desde los locales céntricos. La jornada de protesta no se limitó a la capital puntana, sino que tuvo réplicas de trascendencia en otros puntos clave de la provincia, como Villa de Merlo y Villa Merceces.

La peatonal Rivadavia, reflejó la indignación social. Foto: El Diario.

El microcentro se llenó de manifestantes que reclamaron contra los gobiernos de de Milei y Poggi. Foto: El Diario.

Aunque el eje principal fue el rechazo a la entrega de recursos estratégicos, las pancartas y cánticos expresaron una disconformidad extendida frente al rumbo económico del presidente Javier Milei y apuntaron de forma directa contra el gobernador Claudio Poggi por su rol como aliado del oficialismo nacional.

La marcha fue multitudinaria. Foto: El Diario.

Las pancartas, dicen. Foto: El Diario.

La protesta local se enmarcó en un paro y movilización federal con epicentro en la Plaza del Congreso y réplicas en las principales capitales del país. Horas antes de la sesión, la presión social y la falta de consenso legislativo provocaron un duro revés para la Casa Rosada: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debió negociar a último momento la retirada del Capítulo 3 de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que facilitaba la extranjerización de la tierra— al no reunir los 37 votos requeridos en el recinto.

La marcha se sintió fuerte en San Luis. Foto: El Diario.

Las calles reflejaron el malestar generalizado. Foto: El Diario.

Pese a que el Gobierno dio de baja ese apartado estratégico para asegurar la aprobación general del paquete amparándose en la "seguridad jurídica para las inversiones", las organizaciones ratificaron las marchas en todo el territorio. El reclamo continúa firme contra otras iniciativas que siguen vigentes en el proyecto, como las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, las facilidades para desalojos y diversas expropiaciones.