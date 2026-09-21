La primavera se inicia con viento y algo de fresco

La primavera y los estudiantes tendrán su día con mucho viento producto de una corriente que se inició el domingo a la tarde y se intensificó notablemente por la noche y que se aguarda que en las primeras horas sea aún más fuerte y las ráfagas lleguen a los 70 kilómetros por hora. Eso hará que la temperatura descienda considerablemente y los jóvenes pasen su día entre el frío.

Además, la nubosidad será alta durante gran parte del día, hasta que por la noche el cielo comenzará a despejarse. La mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 18, aunque el gran protagonista será el viento, que cerca del mediodía podría superar los 60 kilómetros por hora.

El martes 22 de septiembre estará aún más frío ya que la míinima estará establecida en los 3 grados, aunque la máxima también subirá hasta los 21. El viento permanecerá del noreste ráfagas fuertes.

Para el miércoles se aguarda que la primavera empiece a hacerse sentir con una jornada de buen tiempo que tendrá ascenso de la temperatura a tal punto que la máxima será de 26 grados y la mínima de 7, aunque el cielo estará algo nublado.