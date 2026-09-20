Se mueve el tablero

Con la consigna “El motor está en marcha”, Compromiso Federal comenzó los preparativos para el encuentro con la militancia previsto para este viernes, que contará con la presencia de Alberto Rodríguez Saá.

“Con Compromiso Federal somos lo mismo”, expresó el presidente del PJ puntano al anunciar la actividad. La convocatoria llega en la previa de otra fecha que despierta expectativa: la movilización del 17 de octubre en Villa Mercedes, por el Día de la Lealtad.

Mientras corre el calendario, las miradas se posan sobre la tarea organizativa de la dirigencia y la militancia del CF. La reunión será a las 17:30, en la sede de Pringles 1417.

Mónica Becerra, teje y teje…

Lejos del mito griego de Penélope, la diputada nacional Mónica Becerra habría asumido el papel de tejedora silenciosa en el armado de La Libertad Avanza en San Luis.

La legisladora, una de las espadas de la administración de Javier Milei en el Congreso, viene manteniendo reuniones “muy selectivas” con jóvenes, emprendedores y empresarios. Lo hace, según las versiones, marcando distancia de otros referentes libertarios provinciales: Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Rodolfo Negri.

En los corrillos libertarios aseguran que Becerra llega “con viento de cola” y vinculan ese impulso con la reciente visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La lectura es que desde ese organismo nacional podría comenzar a derramarse respaldo para consolidar una estructura propia en la provincia.

Fuertes rumores en Pedernera

La antesala de la primavera en Villa Mercedes llegó con una catarata de rumores y una sonrisa que, según el comentario cafetero, se le habría dibujado al intendente Maxi Frontera.

La versión indica que Frontera ya habría sellado un primer acuerdo con su “nuevo jefe político”: el diputado provincial Nicolás González Ferro, llegado a la Legislatura por el PJ y hoy aliado del poggismo, sería proyectado como candidato a intendente de Villa Mercedes en 2027.

El primer paso sería su designación como jefe de Gabinete, lo que lo obligaría a renunciar o pedir licencia en la Cámara de Diputados. A cambio, Frontera, presidente del Movimiento de Unidad Provincial, aceptaría encabezar la lista de diputados provinciales por Pedernera, con la expectativa de conducir la bancada camaleónica-poggista o desembarcar en la presidencia de la Cámara.

La incógnita es qué lugar quedaría para Mercedinos por el Cambio, el espacio encabezado por José Giraudo, y dónde pondría sus fichas Luis Giraudo con el Movimiento Multisectorial Provincial. Por ahora, son versiones. Pero en Pedernera, el tablero parece empezar a moverse.