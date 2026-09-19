Sin agua y sin respuestas: el norte puntano seco por "una obra mal planificada"

Hay que estar en la piel del vecino del interior del interior para entenderlo. Levantarse a la mañana, abrir la canilla y que no salga una gota. Ir al tanque y ver que baja. Medir el agua para los chicos, para cocinar, para los animales. Esa es la realidad que exponen desde hace horas viven las familias de El Duraznito, Cerrito Blanco, Los Argüellos, Punta del Agua y todos los parajes vecinos.

No es sequía. No es el clima. Fue una máquina en la obra del puente de Ruta 5 que rompió la cañería troncal que alimenta a toda la zona. La red que lleva agua a las casas, a los puestos, a las escuelas rurales. La rotura puede pasar. Lo que no se entiende es la desidia que vino después.

Pasaron las horas y no llegó ni un aviso oficial. No apareció un camión cisterna. No hubo un mensaje diciendo a qué hora vuelve. Nada. Los vecinos se fueron avisando entre ellos por WhatsApp. Cuidando lo poco que quedaba en los tanques. Haciendo malabares para que alcance para todo el día. Esa es la soledad del interior cuando pasa algo así.

Mientras tanto, la obra sigue y el caño sigue roto. El interior siempre queda último. Allá parece que se puede cortar sin avisar y que la gente tiene que esperar y aguantar.

El reclamo ya está hecho. Los vecinos ya avisaron a quien corresponde. Necesitan que lo arreglen y que mientras tanto llegue agua.