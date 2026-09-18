Alerta en un establecimiento educativo: tutores advierten por roedores en los techos

Familias de la comunidad educativa están indignadas y esperan respuestas concretas. Foto: FM La Nuestra.

La comunidad educativa de la Escuela N° 148 “Provincia de Chubut”, de Villa Mercedes, se encuentra en estado de alerta y movilización luego de que se confirmara la presencia de roedores en el interior del edificio escolar.

La situación, calificada de “extrema gravedad” por los tutores, motivó una medida de fuerza directa: un “paro de asistencia” hasta que las autoridades sanitarias y educativas garanticen una fumigación integral.

El conflicto estalló en las últimas horas cuando, alertados por un olor nauseabundo persistente en una de las aulas, se procedió a remover una placa del cielorraso suspendido. El resultado fue alarmante: se constató la presencia de excrementos y de ejemplares de pericotes, tanto vivos como muertos, merodeando sobre la estructura de los techos.

La nota en cuestión, presentada por los tutores. Foto: FM La Nuestra.

Pese al riesgo epidemiológico latente que implica la exposición a vectores de enfermedades graves como el hantavirus, la leptospirosis y la salmonelosis, el establecimiento continuó inicialmente con sus actividades habituales, incluyendo festejos y el dictado presencial de clases sin interrupciones.

Ante la falta de respuestas preventivas inmediatas, un grupo numeroso de familias firmó un reclamo formal dirigido a la dirección del establecimiento y optó por no enviar a los alumnos a clases.

En el escrito presentado, los tutores exigen la suspensión temporal de las actividades presenciales, la intervención urgente de la Subdirección de Infraestructura Escolar y del área de Bromatología Municipal, y la entrega de constancias oficiales sobre los trámites de desinfección iniciados.

Por su parte, desde el equipo directivo informaron mediante un comunicado interno que ya se elevaron las actuaciones correspondientes a las áreas ministeriales competentes y que se aguardan directivas sobre los recaudos a tomar. Sin embargo, las familias advirtieron que mantendrán la medida de fuerza hasta obtener una solución concreta que resguarde la salud y la seguridad de los estudiantes y trabajadores de la institución.