Maternidad Luco: médicos apuntan persecución tras el cambio de dirección

La Maternidad "Dr. Luco" de Villa Mercedes está atravesada por un cúmulo de reclamos, impulsados por el malestar que generó la asunción de la nueva directora, la licenciada en Enfermería Analía Luna, enviada desde la capital provincial para asumir la conducción tras la renuncia del anterior director, Ariel Brezigar, por motivos salariales.

El vocero del malestar fue el médico tocoginecólogo Carlos Belletini, quien expuso públicamente la preocupación que atraviesa a todo el equipo de salud, desde profesionales médicos hasta enfermeros y personal de maestranza.

Según denunció el profesional, la llegada de la flamante funcionaria quebró la armonía y el ambiente de trabajo en equipo que caracterizaba al establecimiento, dando paso a una dinámica marcada por la desconfianza, el control excesivo y la sensación de vigilancia constante sobre las tareas diarias.

Las declaraciones del médico apuntaron directamente contra la actitud de la conducción, a la que acusó de desembarcar con una postura destructiva hacia la gestión previa. De acuerdo a lo manifestado por los profesionales, la nueva dirección buscaría desacreditar el trabajo realizado en los últimos años en lugar de dar continuidad a un proyecto que, según fundamentaron mediante la presentación de un informe detallado sobre partos y cirugías practicadas, convirtió al establecimiento en un centro de referencia provincial.

Durante un encuentro concretado este jueves, los propios trabajadores le expresaron a Luna el descontento por el trato hacia el personal y le exigieron mantener la metodología de trabajo armoniosa que venían desarrollando. La reciente renuncia de un profesional del equipo terminó de enrarecer un panorama donde el personal advierte que, de no revertirse las formas de conducción, el conflicto institucional terminará afectando la atención diaria.