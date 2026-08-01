Sigue en aumento el robo de motos: impunidad y falta de respuestas

La inseguridad no encuentra freno en la provincia y el robo de motocicletas continúa en una escalada constante. Con modalidades que varían pero con una impunidad que no cede, los delincuentes operan sin mayores contenciones, transformando a las distintas localidades en un escenario signado por el temor constante y la percepción generalizada de abandono.

Para quienes dependen de una moto para trabajar o con gran esfuerzo lograron adquirirla, sufrir una sustracción significa un golpe devastador. Sin embargo, la brecha entre la gestión y la realidad cotidiana de las calles se profundiza: el Ministerio de Seguridad, encabezado por Nancy Sosa, es percibido por los damnificados como un espacio de escritorio, carente de planificación y sin acciones concretas para revertir el panorama.

Ante trámites burocráticos e investigaciones que rara vez llegan a buen puerto, la ciudadanía ha optado por buscar soluciones por mano propia a través de las redes sociales. Muestra de ello es el caso más reciente de Enzo Pérez, a quien este viernes a las 18 hs le robaron su motocicleta patente KOM683 en la puerta de su vivienda ubicada en Lindor Quiroga 1327, Juana Koslay, ofreciendo públicamente una recompensa para dar con el rodado.

Este hecho se suma a una seguidilla registrada en diversos puntos de la provincia. Días pasados, en Villa Mercedes, Milagros Guadalupe Romero alertó en redes sobre la sustracción de su vehículo frente a un estacionamiento; en La Punta, delincuentes ingresaron al domicilio de Wanda Godoy para llevarse la moto que su padre le regalará al cumplir 15 años; mientras que en la capital puntana, Débora Cenizo, empleada gastronómica cerca de la terminal EDIRO, sufrió el robo de su Zanella RX 150 a manos de un trío delictivo, siendo hallada días después totalmente desguazada. La audacia delictiva llegó al extremo en Santa Rosa del Conlara, donde un grupo sustrajo motos del propio depósito judicial.

Mientras las víctimas intentan organizarse digitalmente y actúan como sus propios enlaces de seguridad, el reclamo generalizado exige una presencia territorial genuina y respuestas institucionales efectivas frente a una problemática que no deja de agravarse.