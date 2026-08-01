Dura carta abierta de un arquitecto sobre la crisis y el "caos" en la ciudad

En un severo diagnóstico sobre el estado actual de la capital provincial, el arquitecto y licenciado en Gestión de Políticas Públicas, Mariano Ledesma, presentó una Carta Abierta dirigida al Intendente y a los miembros del Concejo Deliberante de la capital puntana.

En el documento, el profesional advierte sobre lo que califica como una "normalización del absurdo" y acusa a la administración pública de gobernar mediante el caos, el incumplimiento normativo y la falta de idoneidad en el ejercicio de sus funciones.

Ledesma señala que San Luis ha dejado de responder a las necesidades de un organismo urbano planificado para convertirse en un "agrupamiento urbano caótico y anárquico". Entre los puntos más críticos enumerados en su presentación, destaca la falta de accesibilidad e infraestructura inclusiva para adultos mayores y personas con discapacidad, en contravención con tratados internacionales y garantías constitucionales.

Según explica, veredas destruidas, barreras arquitectónicas y un sistema de transporte público sin adaptar restringen diariamente la libre circulación y la autonomía de los sectores más vulnerables.

La denuncia abarca también la seguridad vial y el deterioro del espacio público. El urbanista remarca la proliferación de "puntos negros" de siniestralidad, la falta de semaforización en esquinas clave y la colocación de reductores de velocidad irregulares e invisibles que actúan como trampas para conductores y peatones, citando trágicos antecedentes recientes en la ciudad.

Asimismo, denuncia la contaminación visual producto del marañamiento de cableado aéreo en desuso, la deforestación urbana por podas drásticas, la proliferación de microbasurales y las fallas estructurales en la red de efluentes cloacales y agua potable a cargo de SERBA.

En el ámbito edilicio y de desarrollo urbano, el documento pone la lupa sobre el otorgamiento de permisos de construcción y visados de planos que violan los indicadores del Código de Edificación, además de la entrega de viviendas sociales sin final de obra ni factibilidad técnica de servicios.

Ledesma enfatiza que esta desidia no es exclusiva de la gestión actual, sino el resultado de décadas de omisión estatal y especulación. Finalmente, el profesional instó a los ejecutivos y legisladores a asumir las responsabilidades civiles y penales que derivan del incumplimiento de sus deberes, solicitando sincerar el presupuesto municipal —actualmente destinado en gran medida a sueldos— para ejecutar obras prioritarias de infraestructura, ordenamiento vial y preservación ambiental.