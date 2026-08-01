El fenómeno de los "niños pantalla"

En una Latinoamérica que demuestra ciertos patrones de abandono afectivo, cuya repetición se podría considerar epidémica, surge una falta de atención colectiva–sin importar la intencionalidad que se esconde detrás de ese desliz–dentro de lo que es el uso de los dispositivos electrónicos en los niños, niñas y adolescentes que nos rodean.

Cuando se habla de este “abandono afectivo” que embruja a Latinoamérica, se hace referencia específicamente a la negligencia que toma lugar en las familias. Es común ver a un nene, una nena, hasta a un bebé que no se despegan del celular. Sin embargo, es mucho menos cuestionado el por qué el niño recurre a eso. Tomamos la búsqueda de dopamina como si fuera una obviedad dentro de nuestra vida cotidiana, hasta el punto en el que llevamos estas mini-computadoras con nosotros a todos lados en varios casos. A pesar de esto, las circunstancias de cada familia son únicas, y no siempre podemos calcular con exactitud el cuadro psicosocial de una infancia al verla utilizar redes sociales que no debería, o viendo contenido que en el mejor de los casos la engancha e hipnotiza, y en el peor, convierte su único consuelo en un escenario traumático.

Lo que sí podemos deducir es el contexto histórico continental que nos dejó estos valores, y ver la historia a través de la reflexión para poder deconstruir los planteos intuitivos que podríamos haber llevado toda nuestra vida sin poner en duda.

Nuestra historia como latinos, a través del tiempo, pivotaba–y sigue pivotando–en la violencia que ejercen las grandes potencias contra nuestros pueblos. Desde la conquista de América en 1492 hasta las opresiones que sufren, por ejemplo, nuestros hermanos puertorriqueños por parte de Estados Unidos, heredamos los valores tradicionales cisheteronormativos de la España medieval, que dejó secuelas hasta en las interacciones que realizamos inconscientemente día a día.

Esto se corrobora con las agresiones machistas de pequeña a gran escala que sufren las mujeres, en especial las madres solteras. Cuando una mujer es jefa de un hogar monoparental, siempre cae la responsabilidad de la crianza sobre ella, y nunca sobre el individuo que no se hizo cargo de cuidar a su pareja, o que directamente toma el rol de victimario sexual bajo la impunidad de la sociedad, que está condicionada para avalar sus acciones por el hecho de beneficiarse sobre esta mencionada cisheteronormativa.

Con la mínima cantidad de educación sexual que hay en el continente, y el peso del tabú de la sexualidad en general, la víctima vive avergonzada. Esa vergüenza, en ciertas situaciones, se proyecta hacia el nene o la nena cuando nace y la condena a vivir una vida de frustración, dado que la víctima es incapaz de lidiar con la experiencia traumática y es eternamente invalidada, hable o no.

Según un estudio de la UFEM—la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres—de 2019 en Argentina, casi 2% de la población femenina sufrió agresiones sexuales, sin embargo, un 87% de víctimas de abuso sexual no judicializó la agresión, por lo que no es un caso muy lejano a la realidad.

Por supuesto, no todo hecho tiene un motivo concreto. Si consideramos el machismo internalizado de las generaciones pasadas como un factor del por qué los niños pantalla son un fenómeno común, también debemos tener en cuenta otros incentivos que les dan lugar. No es un asunto exclusivo de América Latina, después de todo.

El mundo tecnócrata influye en la juventud de manera perjudicial, sumado con lo antes dicho. El concepto de la tecnocracia como agente nocivo en tanto niños como jóvenes se puede ejemplificar con el incremento del uso de la IA generativa. Si bien la IA tiene sus beneficios, hay noticias, eventos, y pruebas generales de que la manera en la que es manejada por el público tiene consecuencias. El uso de Claude para las operaciones militares contra Irán por parte del gobierno estadounidense, los suicidios que se han conectado a los bots de Character AI — plataforma para conversar con personajes ficticios a través de la IA — y miles de otros incidentes iluminan la falta extrema de cuidado por parte de las empresas que manejan estos sitios y apps.

Este descuido es mucho más que un error inocente: las aplicaciones que causan estas tragedias monetizan en base a la publicidad que les hacen, por más negativa que sea. Por esta razón se aleja a las personas del “hate-watching”; el consumir algo en base al odio por esa cosa es contraintuitivo y, esencialmente, lleva a que las personas a las que proclamamos odiar exploten con fines monetarios esa rebeldía performativa.

Otro aspecto dentro de la tecnocracia que podría ser sujeto de discusión es el comportamiento depredador que posee la “web para niños”. Los sitios que alguna vez fueron creados para ser jugados por las niñeces ahora están repletos de membresías pagas, mal diseño y miembros problemáticos que no hacen más que aprovecharse de las verdaderas niñeces que buscan jugar y divertirse en lugar de ser manipuladas constantemente dentro y fuera del juego. El concepto en sí está hecho para que el menor se apegue al juego, y tenga un impacto incluso más pesado en alguien—quizás un chico o una chica—que está en un hogar inestable, o siendo víctima de otros abusos fuera de la familia. El juego es todo lo que tiene, así que se desquita jugando, lo que asimismo (aunque no necesariamente) puede llevar a que perpetre el ciclo del abuso nuevamente en otros jugadores a través de acciones violentas como el grooming y el ciberbullying.

Volviendo al punto principal, en el mundo en el que vivimos, es de suma importancia el escuchar a las niñeces y ofrecerles espacios nutritivos y sanadores para que sepan comunicar sus penas, sus alegrías y sus ocurrencias. Pensando en lo que antes elaborado, ya sabemos los traumas potenciales que puede provocar el uso excesivo de las pantallas con las niñeces, por ende, la única solución que tenemos es romper el ciclo del maltrato; cuidarnos a nosotros y a los jóvenes, pues en ellos yace el destino de la próxima generación, y por sobre todas las cosas, transmitir el amor, la compasión, la libertad de expresión y el pensamiento crítico.