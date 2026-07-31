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Villa Mercedes

Maternidad Luco: APTS alertó por el clima laboral y fallas tras el cambio de gestión

El gremio se reunió con profesionales en plena transición institucional. Apuntó la falta de diálogo con la nueva directora.

Por redacción
| Hace 2 horas
Referentes de APTS en el establecimiento. Foto: APTS.

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) mantuvo un encuentro con sus afiliados en la Maternidad Luco de Villa Mercedes, en el marco de un escenario de transición institucional que comenzó a generar marcada preocupación entre los trabajadores del centro de salud.

 

 

Durante la asamblea, los profesionales manifestaron su inquietud por el deterioro del clima de trabajo a partir del desembarco de las nuevas autoridades. En ese sentido, remarcaron el contraste con la etapa previa encabezada por el Dr. Ariel Brezigar, a quien reconocieron por su predisposición al diálogo fluido y la construcción en equipo junto al personal y la entidad sindical.

 

 

Representantes de APTS intentaron concretar una reunión con la flamante directora de la institución, la Lic. Analía Luna, para trasladar de primera mano los reclamos del sector, pero la funcionaria no se encontraba en el establecimiento al momento de la visita.

 

 

Entre las demandas prioritarias planteadas por el personal se destaca la urgente necesidad de fortalecer el servicio de esterilización para garantizar el normal funcionamiento operativo del centro médico, así como también la adecuación de espacios dignos para el refrigerio del personal y vestuarios adecuados en el sector de quirófanos. A estas carencias edilicias se suma la exigencia de restablecer canales de comunicación efectivos entre la Dirección y los equipos técnicos.

 

 

A pesar del complejo contexto interno y los reclamos en agenda, desde el gremio resaltaron que el equipo profesional continúa garantizando la atención con el compromiso habitual que caracteriza a la Maternidad Luco, un espacio de referencia fundamental para la salud pública de Villa Mercedes y toda la región. Desde APTS ratificaron que mantendrán el seguimiento del caso en defensa de las condiciones laborales de sus representados.

 

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