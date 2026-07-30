Estancia Grande: el incendio arrasó con el paisaje y golpeó de lleno al turismo

El incendio que entre el 16 y el 17 de julio avanzó por las sierras de Estancia Grande no terminó cuando las llamas fueron controladas. Detrás quedaron miles de hectáreas afectadas, fauna desplazada, bosques destruidos y un fuerte impacto económico para quienes viven del turismo en la zona.

Patricia Moller Jensen, vecina y gerente de la estancia Altos del Durazno, describió el incendio como un hecho “gravísimo” y remarcó que las consecuencias se sienten en dos frentes: el ambiental y el económico.

Como amante de la naturaleza, explicó que lo primero que pensaron mientras el fuego avanzaba fue en los animales que habitaban el lugar. “Mientras se quemaba todo y salvábamos a nuestros animales, pensábamos en las liebres, en los zorros, en las perdices y en todos esos animalitos que andan por ahí”, relató.

El paisaje también quedó marcado por las llamas. Árboles y sectores completos de bosque fueron consumidos por el fuego, dejando un escenario que, según describió, todavía impacta a quienes recorren el lugar.

Pero el incendio también golpeó directamente a la actividad turística. “El incendio fue justo en plena temporada turística”, lamentó Moller Jensen. El sector atravesaba un año complicado y esperaba el receso invernal como una oportunidad para recuperar movimiento. Sin embargo, el fuego llegó precisamente durante esos días.

El jueves 16 tuvieron que evacuar a los huéspedes que se encontraban alojados en el establecimiento y devolverles el dinero. También debieron cancelar las reservas previstas para el viernes 17 y los días posteriores, con la devolución de los anticipos.

De a poco, la actividad comenzó a recuperarse. La infraestructura turística pudo mantenerse en pie y, tras la intervención de Edesal, se logró restablecer el servicio eléctrico y reparar parte de los daños provocados por el fuego.

Las llamas afectaron principalmente instalaciones de agua y electricidad, incluidos cables, caños y postes, debido a la distancia existente entre las distintas cabañas. El mantenimiento de los alrededores permitió que las construcciones no quedaran expuestas de manera directa al fuego.

“Fue un susto muy grande”, resumió Moller Jensen. Cuando advirtieron que las llamas ya estaban encima, pusieron a resguardo a los animales y evacuaron el lugar. Ella, junto con su madre de 93 años y las mascotas, tuvo que abandonar el establecimiento y esperar a que el fuego pasara.

Después llegó el momento de regresar y mirar qué había quedado. “Fue muy angustiante”, recordó.

Hoy, el entorno permanece ennegrecido. Pero la actividad intenta lentamente volver a ponerse en marcha. Moller Jensen destacó a quienes, pese a lo ocurrido, decidieron mantener sus planes y visitar San Luis.

“El entorno quedó negro, pero lo mismo se puede descansar y disfrutar”, sostuvo, y agradeció a los turistas que eligieron regresar a la zona y al establecimiento por la tranquilidad que todavía ofrece, aun con las cicatrices visibles que dejó el incendio.