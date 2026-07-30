El oficialismo aprobó la cuenta de inversión entre fuertes cuestionamientos

El oficialismo en el Concejo Deliberante de San Luis aprobó este jueves, por 9 votos contra 6, la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2025 de la Municipalidad. Durante el debate, el bloque Justicialista cuestionó el expediente por considerar que presenta irregularidades contables, falta de documentación respaldatoria y escasa transparencia en la administración de los recursos públicos.

Según expusieron los concejales opositores, el expediente contiene diferencias contables por millones de pesos, modificaciones presupuestarias sin el correspondiente respaldo administrativo y gastos que, a su entender, no cuentan con las autorizaciones exigidas. También señalaron que la documentación remitida fue considerablemente menor a la presentada en ejercicios anteriores, lo que, afirmaron, dificultó el análisis de las cuentas.

Durante la sesión, la oposición sostuvo además que existieron obstáculos para acceder a la información necesaria para estudiar el expediente. En ese sentido, cuestionó que el oficialismo respaldara la aprobación principalmente en dos informes del Tribunal de Cuentas y denunció que no se brindaron precisiones sobre diversos gastos incluidos en la ejecución presupuestaria.

Uno de los ejes del debate fue la situación de Laura Sánchez. Los concejales justicialistas vincularon la discusión de la cuenta de inversión con la investigación por los pagos del servicio eléctrico del complejo Suela 13 y sostuvieron que la aprobación del expediente contribuye a desviar la atención sobre ese caso. Desde la oposición interpretaron que el tratamiento legislativo también tuvo un componente político destinado a respaldar a la presidenta del Concejo Deliberante.

En representación del oficialismo intervinieron dos concejales durante el tratamiento del expediente. Sus exposiciones estuvieron orientadas a defender la legalidad de la cuenta de inversión y respaldar la gestión del Ejecutivo municipal.

Desde el bloque Justicialista consideraron que las respuestas fueron insuficientes para responder a las observaciones técnicas planteadas durante el debate y cuestionaron que no se ofrecieran explicaciones específicas sobre los puntos objetados en el expediente.

Con la aprobación de la cuenta de inversión, el oficialismo logró convalidar la ejecución presupuestaria de 2025 pese a los cuestionamientos formulados por la oposición, que anticipó que continuará insistiendo en la necesidad de profundizar el control sobre la administración de los recursos municipales y en el esclarecimiento del caso vinculado a Laura Sánchez.