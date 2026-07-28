El fuego fue el detonante: vecinos exponen un entramado de falencias en Estancia Grande

"No queremos quedarnos en la queja. Queremos ayudar para que esto no vuelva a pasar". Esa fue una de las ideas que atravesó la reunión que mantuvieron vecinos de Estancia Grande y El Durazno, convocados días después del incendio que arrasó miles de hectáreas de monte nativo, que mató animales, que quemó postes, alambrados y, además, destruyó importantes edificaciones.

Del encuentro participaron Diego, Lili, Edgardo, "La Turca" y otros residentes de la zona, quienes durante más de media hora compartieron experiencias, cuestionamientos y propuestas. Aunque el incendio fue el punto de partida, la conversación terminó revelando un problema mucho más profundo: la sensación de que la emergencia dejó al descubierto años de falta de planificación.

Los vecinos aclararon que sus críticas no apuntan al trabajo realizado por bomberos y brigadistas, sino a la ausencia de un sistema organizado de prevención y respuesta.

Coincidieron en que durante las horas más críticas la información circuló casi exclusivamente entre particulares, mediante llamados telefónicos y grupos de WhatsApp, mientras muchas familias no sabían si debían evacuar, hacia dónde dirigirse o dónde encontrar información oficial.

Uno de los reclamos más reiterados fue la falta de medidas preventivas. Los asistentes sostuvieron que desde hacía tiempo advertían sobre la necesidad de abrir y mantener picadas cortafuego, elaborar mapas con reservorios de agua, identificar caminos rurales y contar con vecinos baquianos que pudieran asistir a los equipos de emergencia. También propusieron establecer puntos de encuentro y protocolos claros para futuras evacuaciones.

La inseguridad rural también ocupó buena parte del encuentro. Según relataron, los robos de tranqueras, herramientas y materiales de construcción se repiten desde hace meses y, llamativamente, suelen producirse durante tormentas o cuando se corta el suministro eléctrico. Para los vecinos, existe una logística previa detrás de esos hechos y reclaman una estrategia policial adaptada a la geografía de la zona.

Sobre el desempeño de los bomberos, el reconocimiento fue unánime. Sin embargo, consideraron que los cuarteles locales no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar incendios de semejante magnitud y plantearon la necesidad de fortalecerlos mediante un sistema permanente de apoyo y financiamiento.

El debate también derivó en otros problemas cotidianos: el deterioro de caminos e infraestructura, las deficiencias del transporte público, la escasa conectividad y la necesidad de recuperar la radio comunitaria como herramienta para comunicar información oficial durante emergencias.

Al finalizar la reunión, los vecinos coincidieron en que el incendio no debe analizarse únicamente por la cantidad de hectáreas afectadas. A su entender, la tragedia dejó al descubierto debilidades estructurales que requieren respuestas permanentes y una mayor articulación entre el Estado y la comunidad.

"Acá no se trata solamente de 7.000 hectáreas quemadas; hubo familias que estuvieron a punto de perderlo todo. Lo que pedimos es que la próxima emergencia nos encuentre preparados", sintetizó uno de los participantes, reflejando el espíritu del encuentro.