Entre el silencio judicial y las versiones vecinales, crecen las dudas sobre el incendio

A casi dos semanas del incendio que devastó miles de hectáreas en Estancia Grande y la zona de El Durazno Alto, la investigación judicial transcurre con absoluto hermetismo. Sin imputados, sin pericias difundidas y sin una hipótesis oficial confirmada por la Fiscalía, crecen las dudas y también las versiones que impulsan los propios vecinos.

El expediente está a cargo del fiscal de Instrucción Juan Pablo Díaz Estopiñán, quien hasta el momento no informó públicamente cuáles son las líneas investigativas que se encuentran bajo análisis.

En paralelo, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, expuso desde los primeros días una hipótesis sobre el origen del incendio, marcando una línea que puso el foco en una causa determinada. Sin embargo, entre los habitantes de la zona persiste otra convicción: sostienen que el fuego habría sido provocado de manera intencional y que estaría relacionado con una serie de hechos de inseguridad que desde hace meses vienen denunciando en Estancia Grande y El Durazno Alto.

A ese escenario se suma una versión que ganó fuerza durante los últimos días. Vecinos afirman que en grupos de mensajería comenzó a difundirse un video en el que presuntamente se observaría a tres personas iniciando distintos focos ígneos. Hasta el momento, esa grabación no fue confirmada por la Justicia ni por el Ministerio de Seguridad, y tampoco se informó oficialmente si forma parte del expediente judicial.

Quienes viven en la zona consideran que ese material debería ser incorporado y analizado por los investigadores en caso de existir, al igual que los numerosos testimonios brindados públicamente por vecinos que manifestaron sus sospechas sobre un origen intencional del incendio.

El siniestro dejó un saldo de importantes pérdidas ambientales, viviendas destruidas y cuantiosos daños materiales para productores y familias de la región. Sin embargo, pese a la magnitud de las consecuencias, la investigación permanece sin novedades públicas.

Mientras el Ministerio de Seguridad expuso una hipótesis desde el plano político, los vecinos insisten en otra completamente distinta. En el medio, la Fiscalía mantiene un estricto silencio sobre las medidas de prueba realizadas y el rumbo que seguirá la causa.

Por ahora, las certezas son pocas. El incendio provocó uno de los mayores desastres ambientales registrados en la zona en los últimos años. Todo lo demás —incluido el eventual video y las distintas hipótesis sobre su origen— continúa bajo investigación y sin confirmación oficial.