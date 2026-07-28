La Ruta Provincial 27 se desmorona: denuncian un socavón que avanza bajo el asfalto

El estado de la Ruta Provincial 27 volvió a encender las alarmas entre los vecinos y productores del sur de San Luis. En las últimas horas, un habitante de la zona difundió imágenes que muestran el preocupante avance de un socavón que ya erosiona la estructura por debajo de la carpeta asfáltica, dejando al descubierto el progresivo deterioro de una vía estratégica para la producción provincial.

"El deterioro es notable y avanza. Por estos caminos se mueve la producción de la provincia", expresó el vecino al compartir las fotografías, en las que puede observarse cómo la erosión fue ganando terreno debajo de la calzada, comprometiendo su estabilidad y generando un riesgo para quienes transitan por el lugar.

La Ruta Provincial 27 constituye uno de los principales corredores del sur puntano. A diario es utilizada por camiones que transportan granos, hacienda y otros productos, además de conectar establecimientos rurales y parajes con distintas localidades de la provincia.

Las imágenes evidencian que el problema no se limita a un bache superficial. El agua habría socavado el terreno bajo el pavimento, provocando un vacío que amenaza con provocar el colapso de la calzada si no se realizan trabajos de reparación de manera urgente.

Vecinos de la región sostienen que el deterioro de la infraestructura vial se viene profundizando desde hace tiempo y reclaman una intervención antes de que ocurra un accidente. Advierten que el tránsito pesado y las lluvias aceleran el desgaste de una ruta considerada clave para la actividad agropecuaria.