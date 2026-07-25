Barracas sorprendió a River en el Monumental y debutó con un histórico triunfo

Barracas Central dio el golpe en el estadio Monumental y venció 1-0 a River en el debut de ambos en el Torneo Clausura. El único gol de la noche lo marcó Gonzalo Morales a los 22 minutos del primer tiempo, en un resultado que profundiza el mal momento del "Millonario" tras la reciente eliminación en la Copa Argentina.

El conjunto dirigido por Marcelo Escudero (Eduardo Coudet está suspendido) dominó gran parte del encuentro, pero careció de eficacia para quebrar la resistencia de Marcelo Miño y de una defensa visitante que se mostró firme durante los 90 minutos.

River llegó al empate a los 43 minutos de la primera etapa mediante un cabezazo de Lucas Martínez Quarta, luego de un centro de Gonzalo Montiel. Sin embargo, el árbitro Nazareno Arasa anuló el tanto tras ser convocado por el VAR, que detectó una infracción en la jugada previa.

En el complemento, el local buscó con insistencia. Facundo Colidio estrelló un tiro libre en el travesaño y el ingreso de Ángel Correa, Lucas Beltrán y Mauro Arambarri le dio mayor peso ofensivo, aunque nunca encontró claridad para romper el bloque defensivo de Barracas.

El equipo de Damián Ayude administró la ventaja con orden, realizó varias modificaciones para sostener el resultado y terminó celebrando un triunfo histórico en Núñez.

Con esta derrota, River comienza el Torneo Clausura con el pie izquierdo y aumenta la presión tras un inicio de semestre muy por debajo de las expectativas. Barracas Central, en cambio, arrancó el campeonato con tres puntos de enorme valor al imponerse en uno de los escenarios más difíciles del fútbol argentino.