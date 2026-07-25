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Accidente en La Punta

Volcó, sufrió una fractura y le dio positivo el test de alcoholemia

La emergencia ocurrió este sábado a la madrugada, en el Boulevard Las Cañadas.

Por redacción
| Hace 6 horas

Un conductor de 47 años sufrió fractura de clavícula y termino con una multa por haber consumido alcohol, tras protagonizar un vuelco con su camioneta este sábado, a la madrugada, en el Boulevard Las Cañadas, a la altura del ingreso al complejo Arenas, en uno de los accesos a la ciudad de La Punta.

 

El accidente ocurrió alrededor de la 1:28, cuando el hombre circulaba a bordo de una Volkswagen Saveiro en sentido oeste-este. Por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

 

Los médicos le diagnosticaron una fractura de clavícula derecha y el test de alcoholemia le dio positivo: estableció que tenía 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

En el siniestro vial intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional 28°, personal del Comando Radioeléctrico, Bomberos, Policía Caminera y una ambulancia del Sempro, que trasladó al hombre al Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo".

 

El vehículo fue entregado al hijo del accidentado.

 

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