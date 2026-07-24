Panaderías: el consumo se derrumbó 85% y vender "por unidad" es la nueva modalidad

El mostrador de las panaderías de San Luis muestra en la actualidad una foto distinta. Se terminó el "dame un kilo de pan" y el "una docena de facturas". Ahora el pedido es "dame por unidad" o "lo que me alcance en el bolsillo". Es el síntoma más claro de la crisis que atraviesa el sector en la provincia.

El consumo se desplomó. En línea con lo que pasa a nivel nacional, las ventas de pan tradicional cayeron hasta un 60% en las panaderías puntanas. Pero el golpe más duro fue para la repostería. La venta de facturas y productos de pastelería se derrumbó entre un 80% y 85%.

A la falta de clientes se le suma una estructura de costos que es imposible de sostener. Las boletas de luz y gas, indispensables para hornear y mantener el local, llegaron con aumentos fuertes. A eso se le agregan las renovaciones de alquileres que golpean directo a la rentabilidad.

Y los insumos no dan tregua. Harina, grasa y margarina suben semana a semana y obligan a los panaderos a remarcar los precios sugeridos de forma constante. Con menos ventas y más costos, el margen se achica.

Otro dato que preocupa en los barrios es la ausencia de un cliente que siempre estaba: el jubilado. Comerciantes del rubro aseguran que "desaparecieron" del flujo diario. Un sector que hoy recorta hasta en lo más básico para llegar a fin de mes.

Para no bajar las persianas, las panaderías tuvieron que cambiar toda su lógica. Una de las estrategias es vender el producto del día anterior a un precio mucho más bajo. Las facturas y el pan que sobran salen con descuento para evitar pérdidas.

La alta pastelería también se ajustó. Tortas, masas finas y productos de repostería ya no se exponen en el mostrador. Ahora solo se hacen por encargo y con seña previa.

Adentro del local el ajuste se ve en el personal. Bajó la contratación y los que siguen trabajando tienen que cubrir varias tareas para que el negocio pueda seguir abierto.

El panorama es de alerta. Con un consumo que se ajusta, tarifas que suben y materias primas que no paran, las panaderías de San Luis enfrentan hoy el desafío más difícil de los últimos años.