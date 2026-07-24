El Caburé y una lectura inevitable: la presencia de la mesa judicial
Un juez de garantías de Villa Mercedes y una jueza civil de San Luis emitieron fallos totalmente encontrados sobre un mismo expediente. Algunos analistas explican el choque en la injerencia de oficialismo en la Justicia.
Mientras la provincia se sigue preguntando dónde está el maíz de ‘El Caburé’ y dónde están los dos millones de dólares, la primera lectura de lo acontecido, cuando el juez Santiago Ortiz emitió un fallo a favor del Gobierno es que “la mesa judicial que creó el gobernador Claudio Poggi volvió a mostrar sus uñas”.
La manera en que el grupo de jueces y fiscales que responden al oficialismo empantanó el avance que había alcanzado la investigación del bochornoso caso fue evidente.
Tanto como las maniobras y presiones que se ejercen sobre la justicia puntana, que desde algunos sectores calificaron como “inentendible” la resolución del juez Ortiz. “Su mirada está muy alejada de lo fundamentado y dispuesto por la jueza Cinthia Fernández Paz”, dijeron los analistas.
“Esto es de locos, hicieron todo lo contrario a lo que dijo en una acción con mucha fuerza la jueza Civil, que ordenó la devolución del campo a los productores. No lo hizo ella porque el juez de Garantías (Santiago Ortiz) debía levantar las medidas que había tomado”, fustigó un allegado a los productores Ingaramo y Vaira.
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