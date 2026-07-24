El Caburé y una lectura inevitable: la presencia de la mesa judicial

Mientras la provincia se sigue preguntando dónde está el maíz de ‘El Caburé’ y dónde están los dos millones de dólares, la primera lectura de lo acontecido, cuando el juez Santiago Ortiz emitió un fallo a favor del Gobierno es que “la mesa judicial que creó el gobernador Claudio Poggi volvió a mostrar sus uñas”.

La manera en que el grupo de jueces y fiscales que responden al oficialismo empantanó el avance que había alcanzado la investigación del bochornoso caso fue evidente.

Tanto como las maniobras y presiones que se ejercen sobre la justicia puntana, que desde algunos sectores calificaron como “inentendible” la resolución del juez Ortiz. “Su mirada está muy alejada de lo fundamentado y dispuesto por la jueza Cinthia Fernández Paz”, dijeron los analistas.

“Esto es de locos, hicieron todo lo contrario a lo que dijo en una acción con mucha fuerza la jueza Civil, que ordenó la devolución del campo a los productores. No lo hizo ella porque el juez de Garantías (Santiago Ortiz) debía levantar las medidas que había tomado”, fustigó un allegado a los productores Ingaramo y Vaira.