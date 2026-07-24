Abusó 9 años de una nena: la amenazaba con matar a su mamá

Un hombre de 39 años está cerca de ser sentenciado a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y por la convivencia en perjuicio de su hija no biológica, durante un infierno que se extendió durante 9 años.

La condena fue impulsada por la Fiscal de Juicio Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Virginia Palacios, que solicitó la homologación de un acuerdo de juicio abreviado que fue presentado esta semana en la audiencia realizada ante un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por Ariel Parrillis, Julio Fernando De Viana y Adriana Lucero Alfonso.

Un largo martirio

Palacios expuso que el imputado mantuvo una relación sentimental con una mujer durante 11 años, quien además tenía dos hijas. “Durante 9 años abusó de una de esas niñas. Los ultrajes comenzaron cuando la víctima tenía 4 años y se perpetraron en la casa que la familia tenía en la ciudad de San Luis, y compraba el silencio de la niña con amenazas de que iba a matar a su mamá si contaba algo”.

Nahuel Lede, Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia e Incapaces N° 2, dijo que el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el abogado del acusado, contó con la conformidad de la víctima y su madre.

El defensor, acompañado por la defensora adjunta N° 1, Belén Suárez, solicitó además la privación de la responsabilidad parental del imputado.

Prensa del Poder Judicial precisó que el término “acuerdo” no debe interpretarse como un beneficio para el imputado, sino como un mecanismo previsto por la ley que tiende a la economía procesal y, especialmente, a evitar la revictimización de la persona víctima y su familia, al no someterlos a la instancia de un juicio oral con producción integral de prueba —es decir, declaraciones testimoniales, informes periciales médicos y psicológicos— y la incertidumbre propia de los posibles resultados de un debate oral.

El acusado admitió su responsabilidad en los hechos denunciados y aceptó la pena solicitada por la Fiscalía y la calificación legal.

Antes de finalizar la audiencia, la Fiscal de Juicio solicitó la prórroga de la prisión preventiva que actualmente cumple el acusado hasta tanto se dicte sentencia, pedido al que hicieron lugar los jueces. El Tribunal pasó la causa a resolver y tiene un plazo de 10 días hábiles para dictar su resolución.