Imprecisiones y desinformación sobre un caño roto

La desprolijidad con que el Gobierno provincial informó el corte de agua que afecta al Gran San Luis es directamente proporcional a la incapacidad que demostró para resolver un poblema que afecta a miles de usuarios. El punto máximo de las impresiciones llegó cuando el gerente operativo de la sociedad estatal, Juan Francisco López, convocó a una conferencia de prensa para decir que “posiblemente” el arreglo termine antes de lo previsto y la disminución del caudal “se puede sentir en unas localidades y en otras no tanto”.

En realidad, el principal interés de la administración poggista es, desde el principio, sacarse de encima cualquier responsabilidad sobre el hecho. Así, lo primero que se le ocurrió fue echar las culpas sobre la Cooperativa de agua de El Trapiche, que de inmediato salió a responderle duramente.

Así como sucedió con los incendios que la semana pasada afectaron a Estancia Grande, El Trapiche y El Durazno, si el Estado no es responsable del inicio del conflicto, sí debe tratar de resolver los problemas de manera rápida y eficiente, algo que no consiguió en ninguno de los casos, sobrepasado en su capacidad operativa.

Ahora quien tuvo que salir a dar la cara fue López, con la orden de enviar un mensaje optimista, aún cuando en los hechos las proyecciones no son tal. El funcionario dijo que el sistema de abastecimiento a las plantas no tiene un corte total, sino que es una merma y fue impreciso, una vez más, sobre las zonas que alcanza.

El primer comunicado emitido el miércoles a la tarde por San Luis Agua, que se supone debió responder a las proyecciones de López y su gente, decía que el corte sería total, de cuatro días y que comenzaría el jueves a la mañana. A las pocas horas, el organismo salió a contradecirse a sí mismo, a lo que se suma a una mentira incontrastable: en el sur de San Luis, por ejemplo, el agua se cortó el miércoles a la noche.

Al explicar la complejidad que requiere arreglar la rotura del caño, López dijo que los avances consistieron, al jueves a la mañana, en vaciar las cañerías y “dejarlas listas para que sean reparadas”. Por la tarde, comenzarán nuevamente a recibir el líquido.

Así como el funcionario dijo que el personal se encuentra capacitado para llevar adelante la tarea en menos tiempo de lo previsto, se mostró cauto, cuando no reticente, a establecer plazos para el regreso. “Si todo va bien, será antes de lo anunciado”.

Lópéz dijo que la reparación del caño es un trabajo que “mientras más despacio se haga”, mejor queda y dio detalles sobre el resto del trabajo. Y tal cual hace el gobierno con casi todo, señaló que es “competencia municipal” la regulación desde la planta hacia los hogares.