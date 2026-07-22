Investigan una denuncia por presunto abuso en el edificio de Tribunales

La Fiscalía de Género 2 investiga una denuncia vinculada a un presunto hecho de abuso o intento de abuso que habría ocurrido en el ámbito del Poder Judicial de San Luis. Según pudo conocer El Diario de la República la denunciante y el apuntado serían efectivos de la Policía de San Luis.

Fuentes judiciales consultadas confirmaron únicamente que la denuncia fue recibida por esa fiscalía y que la investigación se encuentra en una fase preliminar. Por esa razón, las autoridades evitaron brindar mayores precisiones sobre el expediente o las personas involucradas.

Hasta el momento no se informó la formulación de cargos ni la adopción de medidas procesales contra persona alguna. La pesquisa apunta a determinar qué ocurrió y a reunir los elementos de prueba necesarios antes de avanzar con eventuales imputaciones.

En resguardo de la identidad de la persona denunciante y debido al estado inicial de la investigación, este medio omite datos personales que puedan conducir a su identificación.