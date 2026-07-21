Tres médicos irán a juicio por la muerte de una paciente

Luis Sierra, viudo de Huamán RIvera, durante una conferencia de prensa en el año 2016.

Doce años después de la muerte de Yulie Viviana Huamán Rivera, la Justicia provincial resolvió elevar a juicio la causa y sentará en el banquillo a tres médicos acusados de homicidio culposo. El fallecimiento ocurrió el 14 de noviembre de 2014, luego de una derivación de urgencia a Buenos Aires que terminó de la peor manera.

Aquella mañana, mientras una ambulancia trasladaba a la paciente desde San Luis hacia el Sanatorio Franchín, el tránsito porteño complicó el recorrido. A unos 40 minutos del centro de salud, Huamán Rivera sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal médico incluso solicitó la colaboración de un policía para abrir paso entre los vehículos, pero la mujer, de 47 años, murió antes de llegar al destino.

Su esposo, Luis Sierra, convencido de que había existido mala praxis durante la atención recibida en la Clínica Italia, impulsó una denuncia que dio origen a una extensa investigación judicial que, recién doce años después, llegará a juicio oral.

El Juzgado de Garantía 3 dispuso la elevación a juicio de la causa contra Carlos Alberto Merelli, Roberto Antonio Carió y Marcelo Fabián Velázquez. La Fiscalía solicitó para cada uno una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial por seis años para ejercer la medicina.

Antes del control de acusación, el juez Marcos Flores Leyes declaró extinguida la acción penal respecto de Sergio Ferreyra, quien fue sobreseído tras acreditar el cumplimiento de un acuerdo de reparación integral celebrado con la querella.

Según la acusación, Huamán Rivera ingresó el 30 de octubre de 2014 a la Clínica Italia con un diagnóstico de colecistitis aguda y litiasis vesicular. Al día siguiente fue sometida a una cirugía para extirparle la vesícula y recibió el alta apenas 48 horas después.

Sin embargo, su estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Días más tarde debió ser internada nuevamente y permaneció varios días bajo tratamiento, incluso en terapia intensiva. La investigación sostiene que durante ese período no se logró establecer un diagnóstico certero sobre la causa de su cuadro clínico.

Ante la falta de evolución favorable, el 13 de noviembre fue derivada al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires. Murió al día siguiente, pocos minutos después de arribar al centro asistencial.

Una junta médica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que la causa probable del fallecimiento fue una tuberculosis diseminada con neumopatía bilateral.

La causa atravesó una larga instrucción, con pericias, juntas médicas, el secuestro de la historia clínica y numerosos planteos de las partes. En 2022 fueron sobreseídos el cirujano que realizó la intervención y un médico neurólogo, mientras que otros cuatro profesionales fueron procesados por homicidio culposo. Ahora, Ferreyra quedó fuera del proceso tras alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima.

Durante la audiencia, la fiscal Débora Roy Gitto explicó que el expediente fue tramitado bajo el anterior sistema procesal penal y ratificó la acusación contra Merelli, Carió y Velázquez.

La querella adhirió íntegramente al planteo fiscal. Las defensas, por su parte, sostuvieron que durante la internación intervinieron otros profesionales y cuestionaron que la responsabilidad penal se concentrara únicamente en los tres acusados. También afirmaron que Velázquez solo asistió a la paciente durante algunas guardias y que no tuvo participación decisiva en las decisiones médicas.

Tras escuchar a las partes, el juez entendió que la acusación reunía los requisitos legales y resolvió que las objeciones deberán debatirse durante el juicio oral. En consecuencia, admitió la acusación y las pruebas ofrecidas y ordenó la elevación de la causa.

Ahora será el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial el que deberá fijar la fecha del debate y definir el tribunal que tendrá a su cargo el juzgamiento de los tres médicos.