Murió Alejo Sosa, el teatrero más influyente de los últimos años

Además de su inagotable pasión por el teatro, dos hechos marcaron la vida de Alejo Sosa, el mayor dramaturgo que dio San Luis en los últimos años. Uno fue su detención ilegal durante la última dictadura militar. La otra, fu la muerte de su hijo Sebastián, un notable bajista de rock de la provincia.

Aunque tenía la alegría del teatro en su piel Alejo reía poco. Lo justo y necesario. Tal vez prefería que fueran los otros los que rieran o esbozaran alguna mueca de gracia ante su creación.



Nació en el en el sanatorio Rivadavia de San Luis hace 81 años y murió este martes a la mañana luego de pasar un tiempo prolongado con su salud deteriorada. Gran parte de su vida la vivió en el centro de la ciudad a excepción de sus primeros años en la universidad, cuando tras egresar en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles se fue a Córdoba a estudiar ingeniería civil.



Fue allí donde una tarde en la que caminaba por el centro de la ciudad vio un cartel que invitaba a estudiar teatro. Sintió de inmediato el llamado del arte. Dejó la universidad y se encaminó hacia lo que fue su pasión.



En una entrevista que concedió a El Diario de la República hace algunos años Alejo repasó aquel momento y dijo lo invadieron muchas dudas al tomar aquella decisión pero que con el paso del tiempo no tuvo margen para arrepentirse.



La formación de una camada inigualable de actores puntanos (Roberto Vallejos, María Laura Cali, Celeste Domínguez, Adriana Durigutti, Oscar Di sisto, Facundo Giménez, Carolina Vincenti, Valeria Bruna, Romina Reta) fue acaso su mayor aporte a la cultura provincial.



Aunque el legado de ladrillo y cemento que deja a San Luis es la sala del TEA, el teatro estudio arte, un espacio lleno de cultura que Alejo y un grupo de actores soñó y desplegó después de mucho trabajo. Hace 10 años está en 9 de julio 1431, donde del espíritu de Sosa seguirá haciendo de la suyas.