Cómo acompañar a niños y jóvenes en la era digital

Durante muchos años tuvimos una idea que hoy quedó totalmente obsoleta: pensar que existe un mundo real por un lado y un mundo virtual por el otro. Hoy, esa división ya no existe; internet no es un lugar al que entramos y salimos, sino un entorno entero que habitamos permanentemente, y también es el espacio donde se crían, construyen vínculos y se exponen las nuevas generaciones.



Y mientras intentamos seguirles el ritmo, los algoritmos aprenden de cada uno de sus me gusta, de sus pausas y de sus búsquedas, conociendo sus intereses y emociones a un nivel que a los adultos nos cuesta dimensionar.

Ahí es donde surge una pregunta difícil: ¿quién acompaña a los chicos en ese espacio? Las estadísticas en Argentina son preocupantes y reflejan que 6 de cada 10 chicos y chicas hablan con personas desconocidas en internet.



En ese entorno digital se despliegan riesgos graves como el grooming, que no empieza con una amenaza directa, sino disfrazado de empatía, escucha y validación emocional,y genera un pseudo abrazo afectivo frente a la pantalla, con consecuencias reales, no positivas, claramente.



A esto se le suma hoy el avance de la inteligencia artificial, que permite la creación de imágenes falsas que rompen los limites entre lo posible y lo irreal.

Frente a este panorama, la respuesta automática suele ser la prohibición. Queremos sacar las pantallas, bloquear aplicaciones o castigar sin internet. Pero, prohibir no es prevenir. Restringir el acceso solo anestesia nuestra percepción como adultos, y nos da una falsa sensación de control mientras ellos siguen habitando ese entorno digital en soledad y sin herramientas. La verdadera protección no se agota con dar un celular; la clave esta en el acompañamiento real, en estar, preguntar y escuchar.

Por eso, el consejo que les propongo esta semana es empezar a construir puentes de diálogo transparentes, y así como preguntamos cómo estuvo el colegio o qué hicieron en el club, incorporemos una pregunta simple: ¿Como te fue hoy en Internet? Escuchemos sin juzgar, sin escandalizarnos y con la atención bien abierta.

Estar presentes en sus vidas reales también significa estar presentes en sus pantallas.