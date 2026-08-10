Un grave hecho de abuso sexual en Buenos Aires tiene a un acusado de El Volcán

Una terrible historia de abuso intrafamiliar tiene como acusado ante la Justicia bonaerense a un vecino de El Volcán, que vive en la localidad junto a su esposa y sus hijos. El hecho se difundió por redes sociales y tiene como principal impulsora a la hermana de la víctima.

La denuncia toma aún más volumen porque la esposa del acusado es también hermana de la joven que sufrió los abusos, ocurridos presuntamente cuando tenía 13 años y, por la separación de sus padres, quedaba al cuidado de su cuñado, de por entonces 30 años.

“Hay heridas que tardan años en hacerse voz, pero cuando se pronuncian, retumban con la fuerza de la verdad”, escribió la hermana de la víctima en un texto que rápidamente retumbó en San Luis debido a que el acusado vive en la provincia y tiene “una activa vida social”.

El hombre es acusado por ser quien “debía cuidarla y protegerla” pero eligió “convertirse en un predador” que se aprovechó del desamparo de una nena “para abusar sexualmente de ella”, dice el posteo.

Durante años, la víctima calló su dolor mientras “su vida emocional se volvió un caos y cada día empeoraba más”, siguió la hermana, quien recordó que el 25 de agosto de 2022, tras un intenso año de terapia psicológica, la chica contó lo que pasó y recibió el apoyo de su familia.

Como los hechos sucedieron en el partido bonaerense de San Martín, uno de los primeros pasos que dio la denunciante fue convocar a su hermana mayor para contarle cara a cara lo que había ocurrido con su marido. Cuando la mujer regresó a El Volcán y enfrentó a su marido, este “le confesó, aunque decidió cambiar el sentido del relato con la cobardía repugnante de culpar a mi hermana”, escribió la mujer.

Hoy, el matrimonio vive en El Volcán y se muestran como una familia "supercatólica", amable y devota. Algunas fotos aportadas por la denunciante muestran al acusado como bombero voluntario, aunque es una actividad que ya habría abandonado.

Sumamente enojada, la hermana de la víctima describió a su cuñado como “un ser macabro, que ninguneaba a las mujeres y hacía sentir tonto a cualquiera que no pensara como él, un manipulador experto que hoy maquilla un crimen atroz detrás de la religión y su cara sociable”.

Hace cuatro años que la denuncia fue presentada en la Policía y la causa recayó en la UFI 14 de San Martín, donde se hicieron las primeras dirigencias de rigor. “A pesar de la lentitud de la justicia, somos optimistas en los resultados, pero también necesitamos justicia social, que la gente que lo reconozca se entere de esto para tener precaución por sus hijos”.