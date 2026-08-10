Le robaron la moto que su mamá le regaló por sus 18 años y piden ayuda

Un joven de 18 años sufrió el robo de la moto que su mamá le había regalado por su cumpleaños. El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 19:30, en inmediaciones de Martín de Loyola y Estancia Grande, detrás de la Escuela Carrillo, en el barrio ATE III de la ciudad de San Luis.

Se trata de una Motomel 150 gris, modelo nuevo, que todavía no tenía patente porque había sido entregada recientemente. Según relató la madre del damnificado, el joven dejó la moto durante unos minutos y, cuando regresó, ya no estaba.

La familia realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda, que tiene jurisdicción en la zona. Sin embargo, a casi 48 horas del robo todavía no habían recibido novedades sobre el paradero del rodado.

La mujer explicó que la moto había quedado sin candado, debajo de unas escaleras y en un sector poco visible. La sospecha de la familia es que quien se la llevó pudo haber sabido que estaba allí o haber observado el momento en que el joven la dejó.

El vehículo tiene algunas características particulares que podrían facilitar su identificación: es gris, cuenta con tablero digital, escape negro y luz delantera LED. La familia aguarda además el acceso a las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer qué ocurrió.

Mientras esperan avances en la investigación, sus familiares difundieron el pedido de colaboración. Según contaron, recibieron llamados de números privados con supuesta información sobre la moto, aunque hasta el momento ninguno permitió confirmar dónde se encuentra.

La familia pidió que cualquier persona que tenga información concreta sobre el rodado se comunique con ellos, al 2664381189, o aporte los datos a la Policía.