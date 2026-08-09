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El San Luis FC no pudo con Banfield que se lleva tres puntos del Juan Gilberto Funes

Las pibas no pudieron contra el conjunto del sur bonarense, que se impuso tres a uno con goles de Valentina Barroso a los 2 minutos, Tatiana Sarmiento a los 42 y Yosnedy Zambrano a los 62. 

Por redacción
| Hace 5 horas
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