El San Luis FC no pudo con Banfield que se lleva tres puntos del Juan Gilberto Funes
Las pibas no pudieron contra el conjunto del sur bonarense, que se impuso tres a uno con goles de Valentina Barroso a los 2 minutos, Tatiana Sarmiento a los 42 y Yosnedy Zambrano a los 62.
Por redacción
| Hace 5 horas
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