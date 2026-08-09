'Puly" Villegas y Facundo Andreasen ganaron el torneo "Río de la Plata de Pelota Cuero"

La dupla integrada por el puntano Alfredo Villegas y Facundo Andreasen (Metropolitana) se adjudicó el Torneo “Río de la Plata” de Pelota Cuero, que tuvo como escenario el trinquete del Centro Vasco La Plata (Ciudad de Buenos Aires).

El certamen comenzó el viernes y finalizó este domingo, con la realización de la gran final.

Participaron las siguientes parejas:

-Manu Pelúa y Gastón Duffuo, pareja titular de Uruguay

-Joaquín Coyan y Camilo Candal, equipo mixto

-Camilo Ibarra y Kevin Canon, de Argentina

-Puly Villegas y Facundo Andreasen, de Argentina

Villegas/Andreasen se impusieron en todos los partidos en dos sets. En la final el resultado fue 15-14 y 15-13 frente a la pareja titular de Uruguay conformada por Manu Pelúa y Gastón Duffuo.

Dentro de la pelota paleta esta es una disciplina que en el país practicamente no se practica y la agenda que se ha armado apunta a fortalecer el seleccionado nacional de cara al Mundial Absoluto, que será el primero de la historia, que se llevará a cabo en Argentina en la Capital Federal. Serán las sedes el CENARD y el Club Ciudad de Buenos Aires.

“Sabemos que va a ser un desafío enorme y muy difícil, pero confiamos en nosotros y vamos a trabajar todo el tiempo que queda hasta la competencia para llegar a tope y tratar de conseguir la mayor cantidad de medallas posibles para Argentina. Es una oportunidad histórica y queremos estar a la altura”, expresó Alfredo “Puly” Villegas.