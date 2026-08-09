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Garantizan la intimidad

Bajo un estricto operativo, despiden los restos de Jorge Messi

Blindan el cementerio para evitar drones y miradas en el funeral. Las autoridades dispusieron un bloqueo aéreo y terrestre en el predio de la localidad de Pérez.

Por redacción
| Hace 12 horas

Prohibieron formalmente el uso de drones en las inmediaciones del cementerio El Prado durante el sepelio de Jorge Messi para garantizar la estricta intimidad y seguridad del entorno del futbolista. 

 

La medida, firmada por el subcomisario al mando del operativo en el predio situado en Pérez sobre la ruta nacional 33, dispuso un vallado preventivo y el cierre de accesos al público desde el mediodía del sábado, permitiendo únicamente el ingreso a vehículos previamente autorizados

 

La restricción aérea se implementó luego de detectarse la presencia de dispositivos utilizados por la prensa en la jornada previa, lo que llevó a reforzar la custodia privada y policial para impedir captaciones audiovisuales en el predio.

 

El dispositivo desplegado por las fuerzas de seguridad se encuadró en las resoluciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), órgano que, a pesar de flexibilizar la circulación de aeronaves no tripuladas de hasta 250 gramos, sostiene la prohibición de volar sobre concentraciones de personas o eventos de carácter privado que demanden resguardo especial. 

 

De forma complementaria, agentes de la Policía de Rosario instalaron perímetros con conos y cintas de demarcación en los ingresos para organizar a los medios de comunicación y ordenar el movimiento de vehículos tras la llegada del capitán de la Selección argentina a la provincia. La ceremonia finalizará este domingo al mediodía bajo absoluta reserva.

 

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