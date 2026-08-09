Murió Marcelo Demarchi

Con un incansable trabajo a lo largo de años, Demarchi como presidente de la Liga del Valle del Conlara, institucionalizó el fútbol de la región y convirtió en un referente del fútbol puntano.

La Liga Futbolística y Deportiva del Valle del Conlara al comunicar con profundo pesar su fallecimiento señaló:

Sr. Marcelo Demarchi. Dirigente apasionado, comprometido e incansable trabajador del fútbol, quién dedicó muchos años de su vida al crecimiento y fortalecimiento de nuestra Liga y al desarrollo del fútbol de San Luis.

Su legado, su ejemplo y su amor por el deporte permanecerán siempre en nuestra institución y en cada club que integra esta gran familia”.

Por su parte, el dirigente Mario Echevarría que integra el Consejo Federal de AFA, lamentó con mucho dolor su muerte: “Desde lo dirigencial fue un tipo abierto y generoso” en la formación y acompañamiento de nuevos dirigentes. “Y, desde lo humano un gringo bueno y bonachón. Buena gente, compañero, siempre dispuesto a colaborar y con esa picardía propia de la gente del Valle. Muy ameno y fraternal que recibía todos con los brazos abiertos. Su partida es una verdadera lástima”.

Marcelo Demarchi, a mediados de abril de este año, había asumido la presidencia de la Federación Sanluiseña de Fútbol.