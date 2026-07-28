Tras el incendio, crece el temor por la inseguridad y la sospecha de que fue intencional

La inseguridad dejó de ser un problema aislado para convertirse en una preocupación cotidiana en Estancia Grande, El Durazno y El Durazno Alto. Los vecinos sostienen que desde hace meses conviven con robos en viviendas, el abigeato y la falta de respuestas de las autoridades. Tras el incendio que arrasó con miles de hectáreas y destruyó construcciones, el temor se profundizó: entre los damnificados crece la sospecha de que el origen del fuego podría estar relacionado con esa misma escalada delictiva.

A más de una semana del siniestro, la Justicia todavía no informó avances concretos sobre la investigación que permita establecer cómo comenzó el incendio que consumió monte nativo, infraestructura rural y propiedades particulares. Esa incertidumbre alimenta las sospechas de quienes viven en la zona.

Uno de ellos es el médico Oscar Martínez, quien además de haber sido uno de los primeros en alertar sobre el inicio del fuego, describió un escenario de inseguridad que, según dijo, se arrastra desde hace tiempo.

"Personalmente me entraron dos veces a mi casa. Tuvimos que poner sistema de seguridad, alarmas y de todo porque realmente entran y se llevan lo que hay y lo que no hay", contó.

El profesional aseguró que las denuncias no derivan en soluciones y que el cansancio comienza a reflejarse en la reacción de algunos pobladores. "Hacemos las denuncias, vienen, pero no pasa nada. Yo creo que la gente ya, más que hacer denuncias, se está armando por su propia cuenta", advirtió.

Martínez también señaló que el robo de animales se volvió una constante en la región y cuestionó la falta de controles. "Los vecinos han perdido cantidad de animales importantes. Uno se pregunta por dónde se los llevan y cómo se los llevan. Acá no hay muchas entradas y salidas. Es raro que desaparezcan cosas de esta forma", afirmó.

Aunque evitó vincular directamente a personas con el incendio, el médico reconoció que entre los habitantes de la zona existe la sospecha de que el fuego pudo haber sido un hecho intencional enmarcado en la misma situación de inseguridad que padecen desde hace meses. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada por la investigación judicial, que continúa sin informar resultados.

Mientras esperan respuestas sobre el origen del incendio y el avance de la causa, los vecinos aseguran que la sensación de desprotección no terminó con el fuego. Por el contrario, sostienen que la inseguridad sigue siendo una amenaza permanente en una comunidad que reclama mayor presencia del Estado y medidas concretas para frenar los delitos rurales.