Personas Jurídicas tumbó sanciones de la Liga a clubes de futsal

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas declaró irregular e ineficaz la resolución mediante la cual la Comisión Directiva de la Liga Sanluiseña de Fútbol sancionó a 14 clubes de futsal por la presentación fuera de término del Certificado de Vigencia de Personería Jurídica.

La resolución lleva la firma de la Comisión Directiva que preside Laura Sánchez, quien a la vez es Presidenta del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. Esa doble función quedó en el centro de la polémica por el avance sobre facultades que no le corresponden.

El organismo hizo lugar parcialmente a la denuncia presentada por 13 instituciones y concluyó que el órgano que impuso las sanciones carecía de competencia estatutaria para hacerlo. En el expediente, Personas Jurídicas repasó la denuncia de los clubes, quienes sostuvieron que la Comisión Directiva dispuso la quita de nueve puntos, la prohibición de ascender durante dos años, la imposibilidad de disputar torneos nacionales y multas económicas sin intervención del Tribunal de Penas y sin garantizar el derecho de defensa.

Al analizar el Estatuto Social, el organismo concluyó que la potestad sancionatoria sobre los clubes corresponde de manera originaria y exclusiva al Tribunal de Penas, señalando que el Consejo Directivo solo puede aplicar sanciones a sus propios integrantes.

El fallo deja expuesta la forma de conducir de la Liga y pone un límite institucional al manejo centralizado de la Comisión que encabeza Sánchez. Con esta decisión, los 14 clubes recuperan los puntos, la posibilidad de ascenso y de disputar torneos nacionales, marcando que cualquier sanción futura deberá ser tramitada a través del órgano competente y respetando el debido proceso.