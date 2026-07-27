“Vi un fuego terrible y me dijeron que estaba controlado”: el relato de un vecino

La sirena de los bomberos lo despertó cerca de las 2:30 de la madrugada del jueves. Óscar Martínez, médico y vecino de Durazno Alto, abrió las ventanas de su casa para ver qué ocurría y se encontró con una escena que todavía lo conmueve: un incendio de gran magnitud avanzaba frente a su lote, en dirección a las sierras.

“Realmente fue una sorpresa ver un fuego terrible en la zona, justo enfrente de mi propiedad”, recordó. Ante la magnitud de las llamas, decidió comunicarse de inmediato con la Policía para advertir sobre la situación.

Sin embargo, la respuesta que recibió lo dejó preocupado. Según relató, desde la fuerza le indicaron que se trataba de un foco ígneo originado cerca del cartel de ingreso a Durazno Alto y que las dotaciones de bomberos ya lo tenían bajo control.

“Los que vivimos acá sabemos lo que pasa cuando hay viento y todo está seco. Cuando uno ve un incendio de esa magnitud, que te contesten eso realmente preocupa”, sostuvo.

Martínez explicó que quienes residen desde hace años en la zona conocen el riesgo que representan las condiciones climáticas y la vegetación seca. Por eso, aseguró que desde el primer momento temió que el fuego se expandiera rápidamente.

El vecino lamentó además las consecuencias ambientales y emocionales que dejó el incendio en una región a la que describió como “su lugar en el mundo”. “Los que amamos este lugar, disfrutamos de la naturaleza y vivimos el día a día acá con cariño, ver que estas cosas se manejen de esta forma es realmente preocupante”, expresó.

Frente a lo ocurrido, planteó la necesidad de que los habitantes de Durazno Alto se organicen para reclamar medidas de prevención y una mejor respuesta ante emergencias. “Si seguimos así, no le veo un buen futuro a esto”, concluyó.