San Luis es la segunda provincia con mayor morosidad del país

San Luis se ubica entre las provincias con mayor nivel de morosidad del país, según el informe de julio sobre Endeudamiento y mora en familias y empresas elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA. El estudio, basado en datos del Banco Central, BCRA y de la Central de Deudores (CENDEU) ubica a la provincia en el segundo lugar del ranking nacional de irregularidad crediticia y advierte sobre un fuerte deterioro en la capacidad de pago de las familias, especialmente en las deudas contraídas a través de billeteras virtuales.

El trabajo indica que San Luis registra un ratio de irregularidad del crédito del 20,1%, solo superado por La Rioja con 22,8%. Al desagregar los datos, la mora alcanza el 15% en los bancos y escala al 31,2% en las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito.

El impacto en las personas también es alto. El 35,6% de los deudores puntanos presenta atrasos en sus obligaciones financieras. Ese porcentaje asciende al 38,9% entre quienes tienen deudas con billeteras virtuales.

El informe también señala que la región de Cuyo concentra algunas de las jurisdicciones con mayores niveles de morosidad del país, con San Luis, San Juan y Mendoza entre las provincias más comprometidas.

Un escenario que se replica a nivel nacional

El CEPA atribuye este escenario al deterioro sostenido del sistema crediticio argentino. De acuerdo con el informe, la morosidad en los bancos alcanzó en mayo de 2026 el 7,6%, el nivel más alto de las últimas dos décadas, tras acumular 19 meses consecutivos de incremento desde noviembre de 2024.

En las familias, el indicador llegó al 12,3%, mientras que en las empresas fue del 3%.

La situación es aún más crítica en las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros. Allí, la morosidad de las familias pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de este año, superando incluso el pico registrado durante la pandemia de COVID-19. Considerando ambos sistemas, el informe estima que la mora alcanza aproximadamente al 15,5% del crédito vigente.

Según el relevamiento, actualmente existen 20,9 millones de personas con deudas en el sistema financiero, de las cuales 5,8 millones se encuentran en situación irregular. Más de la mitad de esos casos corresponde exclusivamente a usuarios de billeteras virtuales. En comparación con febrero de 2024, la cantidad deudores morosos aumentó un 76%.

El impacto en los jóvenes

Otro de los datos destacados es el impacto sobre los jóvenes. El CEPA sostiene que casi cuatro de cada diez personas de entre 18 y 34 años presentan atrasos en el pago de sus créditos, principalmente aquellos obtenidos a través de plataformas digitales.

Para los especialistas, el crecimiento de las billeteras virtuales y los créditos rápidos explican parte del salto en la mora. Son productos de acceso más fácil pero con tasas más altas y menor control, que en un contexto de caída del poder adquisitivo se vuelven difíciles de sostener