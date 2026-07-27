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Se va julio con temperaturas altas y algo de viento

La máxima del lunes será de 24 grados, inusual para la época del año. Además habrá ráfagas desde distintos sectores hasta el último día del mes. El martes podrían llegar las lluvias aisladas. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Los últimos días del mes más firme del invierno serán primaverales o, en el peor de los casos, otoñales. Sol, temperaturas agradables y vientos considerables marcarán el final del séptimo mes del año.

 

 

El tirón final del siempre frío julio comenzará con una jornada ventosa y el cielo parcialmente nublado que con el correr del día irá pasando a despejado. La mínima se espera sea de 8 grados y la máxima de 24, con viento del norte que puede traer ráfagas fuertes.

 

 

El martes bajará la temperatura hasta una máxima de 17 grados y continuará el viento pero en este caso del sureste con mucha presencia en el centro y en el norte de la provincia. Estará nublado y probablemente haya precipitaciones aisladas

 

 

Para el miércoles se aguarda una jornada de buen tiempo con poco cambio de la temperatura, una mínima de 5 grados y una máxima similar a la del día anterior. Otra vez habrá viento fuertes que se iniciarán en el este.

 

 

Para los últimos días de la semana se anuncian días aún más calurosos en la antesala de un agosto impredecible.

 

 

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