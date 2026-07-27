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Pleno centro

Una casa tomada provoca dudas y enojo en los vecinos

Está en calle Mitre antes de llegar a Ayacucho. Hay un grupo de jóvenes que cometería delitos y que altera la paz de los vecinos. La Policía los calma pero piden acciones concretas.

Por redacción
| Hace 4 horas

En pleno centro de la ciudad, en una casa que aparenta ser tomada por un grupo de jóvenes, se suceden cada tanto hechos de violencia que alteran a los vecinos. Discusiones, llegadas de la Policía, golpes e insultos se escuchan a cualquier hora del día.

 

 

La última reyerta sucedió en la madrugada del lunes y motivó la llegada de varios móviles policiales que trataron de disuadir la situación pero no solucionaron el problema de fondo. Los vecinos aseguran que los oficiales van, intervienen pero nunca se llevan detenidos a los usurpadores.

 

 

La vivienda en cuestión está en Mitre antes de llegar a Ayacucho y en ella residen un grupo de jóvenes a quienes acusan de causar desmanes varios.

 

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